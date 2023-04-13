Власники земельного паю, зданого в оренду, повинні подати декларацію про доходи.

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ПКУ передбачено, що податковим агентом платника ПДФО — орендодавця щодо його доходу від надання в оренду земельної ділянки сільськогосподарського призначення, земельної частки (паю), майнового паю є орендар.

При цьому об'єкт оподаткування визначається виходячи з розміру орендної плати, зазначеної в договорі оренди, але не менше ніж мінімальна сума орендного платежу, встановлена законодавством з питань оренди землі.

Отже, доходи фізичної особи від здавання в оренду земельної ділянки сільськогосподарського призначення, земельної частки (паю), майнового паю оподатковуються ПДФО за ставкою 18 відсотків та військовим збором за ставкою 1,5 відсотка.

Якщо ж громадяни отримали доходи від надання в оренду земельного паю орендарю — фізичній особі, то такі громадяни повинні самостійно прозвітувати про отримані доходи шляхом подання податкової декларації про майновий стан і доходи.

Така декларація подається до 1 травня року, наступного за роком отримання доходу, і власник земельного паю — орендодавець зобов’язаний самостійно нараховувати та сплатити ПДФО та військовий збір.