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13 квітня 2023, 12:10 Читать на русском

Власники земельного паю, зданого в оренду, повинні подати декларацію про доходи

Власники земельного паю, зданого в оренду, повинні подати декларацію про доходи. Про це повідомляє Головне управління ДПС в Івано-Франківській області.

Власники земельного паю, зданого в оренду, повинні подати декларацію про доходи.
Фото: 24tv.ua

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ПКУ передбачено, що податковим агентом платника ПДФО — орендодавця щодо його доходу від надання в оренду земельної ділянки сільськогосподарського призначення, земельної частки (паю), майнового паю є орендар.

При цьому об'єкт оподаткування визначається виходячи з розміру орендної плати, зазначеної в договорі оренди, але не менше ніж мінімальна сума орендного платежу, встановлена законодавством з питань оренди землі.

Отже, доходи фізичної особи від здавання в оренду земельної ділянки сільськогосподарського призначення, земельної частки (паю), майнового паю оподатковуються ПДФО за ставкою 18 відсотків та військовим збором за ставкою 1,5 відсотка.

Якщо ж громадяни отримали доходи від надання в оренду земельного паю орендарю — фізичній особі, то такі громадяни повинні самостійно прозвітувати про отримані доходи шляхом подання податкової декларації про майновий стан і доходи.

Така декларація подається до 1 травня року, наступного за роком отримання доходу, і власник земельного паю — орендодавець зобов’язаний самостійно нараховувати та сплатити ПДФО та військовий збір.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 7

+
+15
Abramon
Abramon
13 квітня 2023, 12:21
#
Також займіться власниками квартир, які здають в оренду помешкання і не сплачують податки там величезні суми несплачених податків в рік.
+
+30
MaxTirpiz
MaxTirpiz
13 квітня 2023, 12:45
#
Не заважайте людям заробляти . Заможні громадяни- заможня країна.
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
13 квітня 2023, 14:11
#
В смысле? Вы же хотите жить как «у эвропах» так могу сообщить в каждом налоговом законодательстве прописаны отдельным «кейсом» условия «жизни» для владельцев «доходных домов».
Или как привезти авто для продажи — так «барыга» а как квартиры сдавать за валютный нал, при этом платить тарифы «по заниженным» так это уже «заможни громадяни»?
+
0
MaxTirpiz
MaxTirpiz
13 квітня 2023, 14:19
#
Да, именно так. Не …ите людям мозги во время военного положения.
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
13 квітня 2023, 14:22
#
Ой какой умный!!! Мозги, людям, военное положение! А может пора навести порядок в этом вопросе, а не развешивать ярлыки -кто, кому и что?
+
0
MaxTirpiz
MaxTirpiz
13 квітня 2023, 14:51
#
Жаба давит, если кто-то зарабатывает ?
+
0
parseval
parseval
13 квітня 2023, 13:11
#
А якшо цей дохід у вигляді натур. продуктів (зерноб олія і тд) то як це декларувати, це раз? І по друге як всі ці селяни будуть самі подавати декларації, навіть якшо це грошові виплати???
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