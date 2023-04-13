Акції знижуються, а нафта дорожчає: що потрібно знати вранці

Фондові індекси США знизилися у середу

S&P 500 втратив 0,4%, високотехнологічний Nasdaq — 0,9%, а індекс Dow Jones знизився на 0,1%.

Зниження основних американських фондових індексів відбулося після публікації протоколів березневого засідання Федеральної резервної системи. У ФРС переконані, що економіка США набуде рецесії цього року через наслідки банківської кризи.

Коментарі ФРС звели нанівець зростання американського ринку акції на початку торгів на тлі зниження річних темпів інфляції в країні. Індекс споживчих цін у березні зріс на 0,1% за прогнозу зростання на 0,2%. У річному вираженні інфляція США у березні становила 5% проти 5,6% у лютому (порівняно — у Росії офіційна річна інфляція у березні була 3,5%).

Ринки Азії знижуються слідом за Уолл-стріт

Широкий індекс акцій Азії (за винятком Японії) MSCI AC Asia ex Japan Index втратив сьогодні 0,2%, південнокорейський Kospi та сінгапурський STI впали на 0,1%, гонконгський Hang Seng знизилися на 0,5%, а японський Nikkei та китайський Shanghai Composite практично не змінилися. Можлива рецесія в США вдарить по економіках цих країн.

Нафта дорожчає

За підсумками вчорашніх торгів ф'ючерси на Brent зросли на 2% до $87,33 за барель, а контракти на WTI додали 2,1% до $83,26.

Міністр енергетики США Дженніфер Гренхольм заявила в середу, що країна може почати поповнювати цьогорічні стратегічні резерви нафти, які знизилися до найнижчого рівня з початку 1980-х.

Проте, незважаючи на недавнє скорочення видобутку нафти країнами, що входять до ОПЕК+, у новому звіті Управління енергетичної інформації США прогнозується, що у 2024 та 2025 роках світова пропозиція сирої нафти перевищуватиме попит.

Акції Alibaba дешевшають: SoftBank продала майже всі свої папери компанії

За підсумками вчорашніх торгів капіталізація Alibaba знизилася більш ніж на 3% після новин про те, що японський холдинг SoftBank прийняв рішення продати майже всі акції китайської компанії.

За даними Financial Times, що SoftBank продав цього року акції Alibaba на суму близько $7,2 млрд, скоротивши свою частку в компанії до 3,8%.

Роком раніше японський холдинг продав акції Alibaba на $34 млрд, зменшивши свою частку в компанії з 23,7% до 14,6%.

Причиною продажу акцій Alibaba експерти називають прагнення Softbank зміцнити свої грошові резерви на тлі серйозних збитків, яку зазнала її венчурна компанія Vision Fund, яка є найбільшим у світі інвестиційним фондом, орієнтованим на технології.

Тим часом Alibaba втратила понад дві третини своєї ринкової вартості від максимумів, досягнутих наприкінці 2020 року, через посилення регулюючих заходів у технологічному секторі Китаю, зауважує Reuters.