Минулої доби українські захисники ліквідували ще 540 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 180 590 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
540 російських окупантів та 5 БПЛА. Втрати ворога за 12 квітня
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Втрати ворога
- особового складу - близько 180590 (+540) осіб ліквідовано / persons were liquidated,
- танків - 3646 (+0) од,
- бойових броньованих машин — 7053 (+10) од,
- артилерійських систем - 2777 (+7) од,
- РСЗВ — 535 (+0) од,
- засоби ППО - 283 (+1) од,
- літаків - 307 (+0) од,
- гелікоптерів - 293 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2339 (+5),
- крилаті ракети — 911 (+0),
- кораблі /катери - 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 5637 (+7) од,
- спеціальна техніка — 320 (+1).
Джерело: Мінфін
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