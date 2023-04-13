Український стартап Zeely залучив $1 мільйон інвестицій

Zeely, український стартап, який потрапив у поле зору технічних фахівців, залучив $1 млн у рамках нового раунду фінансування. Про це пише Forbes із посиланням на TechCrunch .

►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Залучення інвестицій

До нових спонсорів Zeely увійшли український VC Vesna.Capital, Angel One Fund (український фонд), Imaguru Ventures та Мурат Абдрахманов (інвестор Udemy), Адріан Дж. Сливоцький (партнер Oliver Wyman) і ZAS Ventures.

Zeely планує використовувати нові інвестиції для інтеграції з TikTok і платіжними системами, а також для розширення можливостей штучного інтелекту. Компанія стверджує, що цього року коефіцієнт ефективності інвестицій (ARR) сягне $3 млн.

В Zeely повідомляють, що його програма може швидко створити інтернет-магазин на мобільному телефоні, а також дозволити бізнесу швидко й легко просувати себе на платформах соціальних мереж. I запевняють, що його платформа на основі штучного інтелекту здатна автоматично генерувати текстовий та візуальний контент для інтернет-магазинів і рекламних креативів, а також інструменти аналітики й управління.

Що відомо про стартап

Користувачі Zeely поки розкидані по США, Великій Британії та ринках, що розвиваються, таких як Бразилія й Мексика. Додаток використовується компаніями у сфері послуг, таких як краса та догляд, коучинг, а також у роздрібній торговлі.

Вартість щомісячної підписки починається з $19,99, однак, за словами співзасновниці Аліни Бондаренко, більшість латиноамериканських користувачів обирають безкоштовну версію продукту. Наразі 80% платних користувачів застосунку — з США та Великої Британії.

Покищо Zeely тестує бета-версію інтеграції API Stripe, щоб користувачі могли приймати різні способи оплати.