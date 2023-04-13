Світові ціни на цукор досягли максимуму за 11 років, тобто із жовтня 2011 року. На подорожчання продукту впливають негативні прогнози щодо врожаю в країнах-експортерах та ціни на нафту, пише агентство Bloomberg .

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Як змінилися ціни

Так, травневі ф'ючерси на цукор на лондонській біржі ICE 12 квітня 2023 року зупинилися на позначці у 701,5 дол/тонна. Подорожчання триває другий місяць поспіль.

«Після зниження прогнозів виробництва в основних країнах, «ринок цукру дуже напружений», — розповів журналістам аналітик паризького консалтингового агентства Agritel Франсуа Торі.

Зазначається також, що найважливіший представник на ринку цукру — Індія — попереджає, що, ймовірно, скоротить експорт продукту впродовж 2023 року. Інші великі азіатські виробники (Пакистану, Таїланду) теж говорять про зниження врожаю цукрової тростини.

При цьому є побоювання, що на тлі подорожчання нафти бразильські та індійські заводи можуть перенаправити більше цукрової тростини на виробництво етанолу. Виробники у цих країнах можуть вирішувати, виробляти більше цукру чи біопалива, залежно від того, що є привабливішим.

Ціни на цукор в Україні

Голова Податкового комітету В Р Данило Гетманцев написав в телеграм-каналі, українцям щодо цього переживати не варто. Все тому, що країна не імпортує цей вид продукту, а сама забезпечує внутрішні потреби цукру.

«Власні обсяги виробництва у 2022 році (1,33 млн тонн) хоч і скоротилися порівняно з довоєнними, але повністю покривають внутрішню потребу», — повідомив політик.

Як зазначив Гетьманцев, у 2022/2023 маркетинговому році, який триває з 1 липня 2022 року по 30 червня 2023 року, Україна вже відвантажила на експорт у 4,8 раза більше цукру, ніж попереднього року.