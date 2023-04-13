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13 квітня 2023, 9:00 Читать на русском

Світові ціни на цукор досягли максимуму за 11 років

Світові ціни на цукор досягли максимуму за 11 років, тобто із жовтня 2011 року. На подорожчання продукту впливають негативні прогнози щодо врожаю в країнах-експортерах та ціни на нафту, пише агентство Bloomberg.

Світові ціни на цукор досягли максимуму за 11 років, тобто із жовтня 2011 року.
Фото: rbc.ua

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Як змінилися ціни

Так, травневі ф'ючерси на цукор на лондонській біржі ICE 12 квітня 2023 року зупинилися на позначці у 701,5 дол/тонна. Подорожчання триває другий місяць поспіль.

«Після зниження прогнозів виробництва в основних країнах, «ринок цукру дуже напружений», — розповів журналістам аналітик паризького консалтингового агентства Agritel Франсуа Торі.

Зазначається також, що найважливіший представник на ринку цукру — Індія — попереджає, що, ймовірно, скоротить експорт продукту впродовж 2023 року. Інші великі азіатські виробники (Пакистану, Таїланду) теж говорять про зниження врожаю цукрової тростини.

При цьому є побоювання, що на тлі подорожчання нафти бразильські та індійські заводи можуть перенаправити більше цукрової тростини на виробництво етанолу. Виробники у цих країнах можуть вирішувати, виробляти більше цукру чи біопалива, залежно від того, що є привабливішим.

Ціни на цукор в Україні

Голова Податкового комітету В Р Данило Гетманцев написав в телеграм-каналі, українцям щодо цього переживати не варто. Все тому, що країна не імпортує цей вид продукту, а сама забезпечує внутрішні потреби цукру.

«Власні обсяги виробництва у 2022 році (1,33 млн тонн) хоч і скоротилися порівняно з довоєнними, але повністю покривають внутрішню потребу», — повідомив політик.

Як зазначив Гетьманцев, у 2022/2023 маркетинговому році, який триває з 1 липня 2022 року по 30 червня 2023 року, Україна вже відвантажила на експорт у 4,8 раза більше цукру, ніж попереднього року.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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