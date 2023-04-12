Курс валют на вечір 12 квітня: міжбанк, курс в обмінниках та готівковий ринок

До закриття міжбанку курс долара не змінився у купівлі та продажу. Євро подорожчало на 22 копійки у купівлі та продажу.

Валюта Відкриття 12 квітня Закриття 12 квітня Зміни долар 36,56/36,93 36,56/36,93 0/0 євро 39,93/40,32 40,15/40,54 22/22

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,40−37,80 грн. Євро купують за 40,50 грн, а продають за 41,10 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 37,66−37,80, євро — 40,84−41,00 грн.

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