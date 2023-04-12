Британія ввела санкції проти дружини Медведчука та родичів російських мільярдерів

Великобританія запровадила санкції проти Оксани Марченко — дружини підозрюваного у держзраді екснардепа Віктора Медведчука, родичів російських мільярдерів Сулеймана Керімова, Андрія Скоча та Володимира Євтушенкова. Про це йдеться у повідомленні офісу застосування фінансових санкцій Казначейства країни.

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Так, до санкційного списку потрапили родичі кількох російських олігархів. Зокрема, Володимир Скоч, батько депутата Держдуми і олігарха Андрія Скоча, а також дочка мільярдера Варвара. Удвох вони володіють активами депутата (частка в USM 30%, в аеропорту Внуково 61,5%). Статки Андрія Скоча та його сім'ї російський Forbes у 2022 році оцінив у $4,7 млрд.

Крім того, під санкціями опинилися дружина засновника АФК «Система» Володимира Євтушенкова ($1,7 млрд у 2022 році) Наталя і діти бізнесмена Тетяна і Фелікс Євтушенкови.

У списку також дочка члена Ради Федерації від Дагестану, олігарха Сулеймана Керімова ($10,5 млрд у 2023 році) Гульнара Керімова і Наріман Гаджієв — тезка й однофамілець екс-міністра преси та інформації Дагестану, який проживає у Швейцарії. Джерела російського Forbes називали його родичем Керімова.

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Також у списку два уродженці Кіпру, корпоративні юристи Христодулос Вассіліадес і Деметріс Іоаннідес. Першого внесли до списку санкцій у зв'язку за співпрацю з олігархом Алішером Усмановим, другий — за надання послуг Абрамовичу, йдеться у повідомленні.

Під санкції також потрапив холдинг USM, заснований Усмановим. В обґрунтуванні санкцій зазначено, що USM належить або контролюється безпосередньо або побічно особою, яка «отримує вигоду від підтримки уряду Росії, а саме Алішером Усмановим», а також що USM «займається бізнесом у секторах стратегічної значущості для уряду Росії, а саме в російському видобувному секторі та секторі комунікаційних і цифрових технологій».

Крім того, під санкції потрапили ще дві компанії, які уряд Великобританії вважає пов'язаними з Усмановим: Curzon Square Limited і Hanley Limited. Компанію Meritservus HC Limited уряд Великої Британії пов'язує з Романом Абрамовичем.

Санкційний список

Загалом у санкційному списку Великобританії тепер 1559 фізичних осіб і 184 юридичні особи. Активи тих, хто потрапив під санкції у Великобританії, підлягають замороженню.