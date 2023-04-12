МВФ погіршив прогноз зростання світової економіки, у Wells Fargo очікують зниження S&P 500: що потрібно знати вранці

У вівторок американські індекси торгувалися різноспрямовано

S&P 500 мало змінився, високотехнологічний Nasdaq знизився на 0,4%, а індекс Dow Jones зріс на 0,3%.

Основні фондові індекси США торгуються без яскраво вираженої динаміки другий день поспіль, оскільки інвестори чекають на вихід ключових даних щодо інфляції в березні.

Опитані Dow Jones економісти очікують, що у березні ціни зросли на 0,3% порівняно з попереднім місяцем. Крім того, інфляція у річному обчисленні за підсумками березня прогнозується на рівні 5,2% порівняно з 6% місяцем раніше.

Інвестори також чекають на початок сезону звітності в США. Цієї п'ятниці свої квартальні звіти представлять великі американські банки, такі як JPMorgan, Citigroup і Wells Fargo, а також найбільший у світі управляючий активами — компанія BlackRock.

Акції Азійсько-Тихоокеанського регіону демонструють змішану динаміку

Широкий індекс акцій Азії (за винятком Японії) MSCI AC Asia ex Japan Index знизився сьогодні на 0,2%, японський Nikkei додав 0,6%, південнокорейський Kospi збільшився на 0,1%, китайський Shanghai Composite зріс на 0,5%, а гонконзький Hang Seng та сінгапурський STI знизилися на 0,8% та 0,5% відповідно.

Інвестори в Азії також очікують на вихід ключових даних щодо інфляції в США, які визначать подальшу політику Федеральної резервної системи щодо відсоткових ставок.

Wells Fargo: S&P 500 може знизитися на 10% протягом найближчих 3−6 місяців

Експерти один із найбільших банків США прогнозують, що протягом наступних 6 місяців індекс S&P 500, ймовірно, знизиться до 3 700 пунктів — це мінімум з листопада 2022 року.

Такий прогноз аналітики з Wells Fargo пов'язують з агресивною грошово-кредитною політикою ФРС, що продовжується, потенційними проблемами з капіталом і ліквідністю, викликаними банківською кризою, а також скороченням реальних доходів споживачів у США.

Проте у банку зберегли цільовий рівень на кінець 2023 року для S&P 500 на рівні 4 200 пунктів, що передбачає зростання індексу трохи більш ніж на 2% від поточних значень.

МВФ: банківська криза погіршує перспективи світової економіки

У вівторок МВФ знизив прогноз зростання світової економіки у 2023 до 2,8% в порівнянні з економічним зростанням у 2022 році на рівні 3,4%.

Все — через наслідки банківської кризи, яка призвела до зміни розрахунків потенційного зростання глобальної економіки на цей рік. У МВФ зазначили, що після початку банківської кризи фінансові умови стали жорсткішими, що, ймовірно, спричинить зниження обсягів кредитування та економічної активності. Це, своєю чергою, вплине глобальне зростання економіки.

У МВФ також попередили, що слабке економічне зростання, ймовірно, збережеться багато років. У міжнародній організації очікують, що до 2028 року середньорічне глобальне зростання економіки оцінюватиметься у 3%, що є найнижчим середньостроковим прогнозом із 1990 року.

Такі очікування пов'язані з наслідками пандемії COVID-19, старінням робочої сили в усьому світі та геополітичною роздробленістю.

Тим часом у МВФ очікують, що глобальна інфляція знизиться з 8,7% у 2022 році до 7% цього року та до 4,9% у 2024 році.