Минулої доби українські захисники ліквідували ще 730 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 180 050 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
730 російських окупантів та 2 танки. Втрати ворога за 11 квітня
►Читайте телеграм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини
Втрати ворога
- особового складу — близько 180050 (+730) осіб ліквідовано,
- танків — 3646 (+2) од,
- бойових броньованих машин — 7043 (+5) од,
- артилерійських систем — 2770 (+5) од,
- РСЗВ — 535 (+0) од,
- засоби ППО — 282 (+0) од,
- літаків — 307 (+0) од,
- гелікоптерів — 293 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2334 (+2),
- крилаті ракети — 911 (+0),
- кораблі/катери — 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 5630 (+10) од,
- спеціальна техніка — 319 (+3).
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядає 1 незареєстрований відвідувач.
Коментарі