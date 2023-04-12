12 квітня європейська валюта подорожчала на 6 копійок. НБУ встановив офіційний курс на рівні 39,88 гривні за євро. Відносно долара національна валюта залишається на тому ж рівні. Про це свідчать дані НБУ.
Євро подорожчало на 6 копійок. Офіційний курс валют
► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
Валютний ринок
11 квітня НБУ встановив офіційний курс на рівні 39,82 гривні за євро.
До закриття міжбанку курс долара не змінився у купівлі та продажу. Євро подорожчало на 13 копійок у купівлі та продажу.
«Мінфін Валюта» — безкоштовний мобільний додаток, в якому доступна вся необхідна інформація — від курсів валют усіх українських банків до розташування пунктів обміну: Google Play або AppStore .
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядає 1 незареєстрований відвідувач.
Коментарі - 1
Те як працюють ЗМІ добре демонструє метеорит в Єкатеринбурзі. І Мінфін в перших рядах цього руху.