До закриття міжбанку курс долара не змінився у купівлі та продажу. Євро подорожчало на 13 копійок у купівлі та продажу.
Курс валют на вечір 11 квітня: міжбанк, курс в обмінниках та готівковий ринок
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Відкриття 11 квітня
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Закриття 11 квітня
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Зміни
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36,56/36,93
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36,56/36,93
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0/0
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39,80/40,19
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39,93/40,32
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13/13
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,32−37,80 грн. Євро купують за 40,40 грн, а продають за 41,00 грн.
За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 37,60−37,80, євро — 40,75−40,90 грн.
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Джерело: Мінфін
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