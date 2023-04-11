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11 квітня 2023, 13:34 Читать на русском

Ахметов подає позов проти РФ. Вимагає компенсацію за «Донбас Арену» та інші відібрані активи

Український мільярдер Рінат Ахметов ініціює арбітраж проти РФ, в якому вимагатиме компенсації всіх збитків, завданих йому у 2014−2017 роках внаслідок захоплення активів. Про це повідомляє пресслужба холдингової компанії СКМ, засновником якої є Ахметов.

Український мільярдер Рінат Ахметов ініціює арбітраж проти РФ, в якому вимагатиме компенсації всіх збитків, завданих йому у 2014−2017 роках внаслідок захоплення активів.
Фото: detector.media

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Ахметов вимагатиме від Росії компенсувати всі збитки, яких йому завдали протягом 2014−2017 років внаслідок втручання у діяльність чи експропріації активів та інвестицій терористичними групами, так званими «ДНР» та «ЛНР», під керівництвом або контролем РФ.

Активи

До таких активів входять десятки підприємств видобувного, металургійного, енергетичного секторів, нерухомість, зокрема:

  • «Єнакіївський металургійний завод»,
  • «ДТЕК Ровенькиантрацит»,
  • «ДТЕК Свердловантрацит»,
  • навчально-тренувальна база «Кірша»,
  • Футбольний стадіон «Донбас Арена», в будівництво якого було інвестовано понад $400 млн.

За словами Ахметова Росія має понести покарання за свої злочини проти України та українців, відлік яких ведеться з 2014 року.

«Відшкодовані кошти я вкладатиму у відновлення та будівництво нових підприємств, створення робочих місць та зростання економіки України», — заявив він.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що літом 2022 року інвестиційна група SCM Ріната Ахметова продала страхову компанію «АСКА» страховій компанії «ВУСО».

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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kadaad1988
kadaad1988
11 квітня 2023, 13:38
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Хитрая *** ! В 2014-м ничего не сделал для защиты Донецка в отличие от Коломойского, который спас Днепр и Мариуполь. Теперь типа пытается свое бабло вернуть.
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0
Три літри
Три літри
11 квітня 2023, 13:46
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А що він мусив зробити для захисти Донецька? Найняти банду головорізів?

Коломойського, до слова, не так давно громадянства позбавили через непатріотичність. А як він допоміг країні своїм ПриватБанком?
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