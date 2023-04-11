Хедж-фонди роблять ставку на падіння S&P 500, інвестори чекають на дані щодо інфляції в США: що потрібно знати вранці

Фондові індекси США переважно зросли у понеділок

S&P 500 додав 0,1%, індекс Dow Jones — 0,3%, а високотехнологічний Nasdaq практично не змінився.

Американські фондові індекси в понеділок закрилися практично без змін, оскільки інвестори завмерли в очікуванні даних щодо індексу споживчих цін (будуть опубліковані в середу) та індексу цін виробників (з'являться в четвер). Обидва показники інфляції можуть дати додаткове уявлення у тому, як Федеральна резервна система може продовжити свою кампанію підвищення процентних ставок.

Акції Азії торгуються різноспрямовано

Широкий індекс акцій Азії (за винятком Японії) MSCI AC Asia ex Japan Index зріс на 0,4%, японський Nikkei додав 1,3%, південнокорейський Kospi подорожчав на 1,4%, гонконзький Hang Seng зріс на 0,1%, а сінгапурський STI та китайський Shanghai Composite знизилися на 0,1% та 0,4% відповідно.

Інвестори в регіоні сподіваються на те, що центральні банки азійських країн призупинять або зовсім припинять підвищення відсоткових ставок, хоч би які дії зробили у ФРС, пише Reuters.

Інвестори чекають підвищення процентних ставок у США у травні

За даними Bloomberg, терміновий ринок закладає більш ніж 80% ймовірність того, що ФРС підвищить процентні ставки наступного місяця.

Проте трейдери, як і раніше, припускають зниження ставок до кінця цього року.

За прогнозами опитаних Bloomberg економістів, інфляція в США в березні, ймовірно, знизиться до 5,1% порівняно з 6% у лютому.

Обсяг ставок хедж-фондів на падіння індексу S&P 500 досягнув десятирічного максимуму

За даними Комісії з торгівлі товарними ф'ючерсами, американські хедж-фонди збільшили свої чисті короткі позиції щодо ф'ючерсів на індекс S&P 500 приблизно до 321 тис. контрактів — це максимум з листопада 2011 року, коли рейтингові агенції знижували суверенний кредитний рейтинг США.

Хедж-фонди чекають, що американський фондовий ринок продовжить падати на тлі погіршення економічних даних та подальшого зниження корпоративних доходів.

Після нещодавнього ринкового ралі в акціях технологічних компаній хедж-фонди закривають свої довгі позиції в паперах представників ІТ-сектору найшвидшими темпами за останні 15 місяців, пише Bloomberg.

Інфляція у Китаї досягла 18-місячного мінімуму

За даними Національного бюро статистики Китаю, індекс споживчих цін у країні в березні зріс на 0,7% у річному обчисленні, що є найповільнішим темпом зростання з вересня 2021 року. У лютому інфляція у Китаї становила 1,0% у річному вираженні.

На відміну від зростання цін у всьому світі, інфляція у Китаї сповільнюється, оскільки споживчий та промисловий сектори все ще відновлюються від наслідків пандемії COVID-19, зазначають експерти.

На думку економістів, споживча інфляція в країні не відповідатиме офіційним цілям Пекіна на цей рік (3%). При цьому 2022 року ціни в країні зросли на 2%.