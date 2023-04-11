Минулої доби українські захисники ліквідували ще 500 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 179 320 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
500 російських окупантів та 1 гелікоптер. Втрати ворога за 10 квітня
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Втрати ворога
- особового складу — близько 179320 (+500) осіб ліквідовано,
- танків — 3644 (+7) од,
- бойових броньованих машин — 7038 (+10) од,
- артилерійських систем — 2765 (+15) од,
- РСЗВ — 535 (+1) од,
- засоби ППО — 282 (+0) од,
- літаків — 307 (+0) од,
- гелікоптерів — 293 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2332 (+9),
- крилаті ракети — 911 (+0),
- кораблі/катери — 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 5620 (+13) од,
- спеціальна техніка — 316 (+5).
Джерело: Мінфін
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