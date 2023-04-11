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11 квітня 2023, 13:05 Читать на русском

З 1 квітня проєкт «Сімейні молочні ферми» змінив умови продукту «Інвестиційна позика»

З 1 квітня 2023 року почали діяти нові умови фінансового продукту «Інвестиційна позика» від проєкту «Сімейні молочні ферми». Зокрема був підвищений мінімальний внесок з 30 000 грн до 40 000 грн.

З 1 квітня 2023 року почали діяти нові умови фінансового продукту «Інвестиційна позика» від проєкту «Сімейні молочні ферми».

Отримані кошти будуть використані на підвищення ефективності діяльності та підтримки ферм-учасників «Сімейних молочних ферм». Зокрема, планується зосередити максимальні зусилля на організації молочного перероблення, що дасть можливість фермерам підвищити рентабельність своєї діяльності. Загалом до кінця 2023 року «Сімейні молочні ферми» планують збільшити сітку до 7 сироварень.

З вересня 2022 року кількість партнерів які скористалися «Інвестиційною позикою» зросла до 124 осіб, а загальний розмір їх внеску склав майже 9 млн грн.

«Інвестиційна позика» — це інструмент для отримання пасивного доходу від проєкту «Сімейні молочні ферми». Скористатися ним можуть лише фізичні особи-резиденти України. Він дає можливість отримати дохід в орієнтовному розмірі 20% річних, який складається з двох частин: гарантована — 10% річних плюс інвестиційна премія — залежить від результатів діяльності проєкту «Сімейні молочні ферми» за рік, прогнозовано це ще від 10% річних. Детальну інформацію про «Інвестиційну позику» можна дізнатися на вебсайті «Сімейних молочних ферм».

Джерело: Мінфін
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