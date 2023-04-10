Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку додала до списку ненадійних інвестиційних проєктів ще 14 кейсів. Про це повідомляє пресслужба регулятора.
Нацкомісія внесла до списку ненадійних ще 14 інвестпроєктів
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Кого внесли в список
В повідомленні Нацкомісії, мова йде про:
- Life is good company;
- Lig ltd;
- Hermes-ltd;
- Uniteto;
- Bestwaycoop;
- Raceoption;
- QUOTEX;
- INTRADE BAR;
- LiteFinance;
- FXopen;
- ICMarkets;
- DERIV;
- Deriv A FINANCE COMPANY;
- Vantage.
Повний перелік проєктів наведений на офіційній вебсторінці Комісії в розділі «Захист прав інвесторів».
У разі відсутності інформації про певний сумнівний проєкт у зазначеному розділі, потенційні інвестори, керуючись «10 ознаками сумнівності інвестиційного проєкту», можуть самостійно проаналізувати його на предмет фіктивності.
Джерело: Мінфін
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