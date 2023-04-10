Нацкомісія внесла до списку ненадійних ще 14 інвестпроєктів

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку додала до списку ненадійних інвестиційних проєктів ще 14 кейсів. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

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Кого внесли в список

В повідомленні Нацкомісії, мова йде про:

Life is good company;

Lig ltd;

Hermes-ltd;

Uniteto;

Bestwaycoop;

Raceoption;

QUOTEX;

INTRADE BAR;

LiteFinance;

FXopen;

ICMarkets;

DERIV;

Deriv A FINANCE COMPANY;

Vantage.

Повний перелік проєктів наведений на офіційній вебсторінці Комісії в розділі «Захист прав інвесторів».

У разі відсутності інформації про певний сумнівний проєкт у зазначеному розділі, потенційні інвестори, керуючись «10 ознаками сумнівності інвестиційного проєкту», можуть самостійно проаналізувати його на предмет фіктивності.