Річна інфляція в Україні сповільнилася до 21,3% — Держстат

Споживчі ціни в Україні в лютому 2023 року, порівняно з березнем минулого року, зросли на 21,3%, що менше, ніж річна інфляція місяцем раніше, яка становила 24,9%. Про це свідчать дані Державної служби статистики.

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За даними Держстату, місячна інфляція прискорилася до 1,5% до 0,7% (у січні — 0,8%, у лютому — 0,7%). З початку року ціни зросли на 3,0%.

Що подорожчало найбільше

Продукти харчування протягом року подорожчали на 26,5%. Найбільше подорожчали яйця — на 79,8% та фрукти — 44,9%.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 22,1%, на одяг та взуття — на 3,6%.

Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива подорожчали на 4,6%.

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Предмети домашнього вжитку та побутова техніка подорожчали на 24,9%, охорона здоров'я на 14,5%, транспорт — на 27,1% (в т.ч. пальне — на 27,9%).

Ціни на зв'язок зросли на 13,2% %, на відпочинок та культуру — на 14,8%, на освіту — на 9,6%, ресторани та готелі подорожчали — на 22,3%, різні товари та послуги на 18,5%.