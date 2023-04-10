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10 квітня 2023, 19:04 Читать на русском

Річна інфляція в Україні сповільнилася до 21,3% — Держстат

Споживчі ціни в Україні в лютому 2023 року, порівняно з березнем минулого року, зросли на 21,3%, що менше, ніж річна інфляція місяцем раніше, яка становила 24,9%. Про це свідчать дані Державної служби статистики.

Споживчі ціни в Україні в лютому 2023 року, порівняно з березнем минулого року, зросли на 21,3%, що менше, ніж річна інфляція місяцем раніше, яка становила 24,9%.
Фото: finbalance.com.ua

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За даними Держстату, місячна інфляція прискорилася до 1,5% до 0,7% (у січні — 0,8%, у лютому — 0,7%). З початку року ціни зросли на 3,0%.

Що подорожчало найбільше

Продукти харчування протягом року подорожчали на 26,5%. Найбільше подорожчали яйця — на 79,8% та фрукти — 44,9%.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 22,1%, на одяг та взуття — на 3,6%.

Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива подорожчали на 4,6%.

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Предмети домашнього вжитку та побутова техніка подорожчали на 24,9%, охорона здоров'я на 14,5%, транспорт — на 27,1% (в т.ч. пальне — на 27,9%).

Ціни на зв'язок зросли на 13,2% %, на відпочинок та культуру — на 14,8%, на освіту — на 9,6%, ресторани та готелі подорожчали — на 22,3%, різні товари та послуги на 18,5%.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

+
0
kadaad1988
kadaad1988
10 квітня 2023, 19:08
#
А гривня укрепляется! Цирк да и только!!!
+
+15
Сергій Т
Сергій Т
10 квітня 2023, 19:24
#
Помітне укріплення гривні позитивно впливає на сповільнення темпів інфляції.
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