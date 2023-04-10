Валові міжнародні резерви України на початок поточного місяця становили 31,88 млрд. доларів США (відносне зростання до лютого — 10,43%). У березні економіка функціонувала без масштабних відключень електроенергії, проте цього замало початку зростання. Хоча Україна відновила експорт електроенергії. Проте стверджувати, що «військова» економіка повноцінно запрацювала, поки що не можна.
Аналітик RoboForex: міжнародні резерви України зросли до рекордної позначки з листопада 2011 року
Суттєвий вплив на зростання міжнародних резервів нашої країни вплинуло на зниження обсягів продажу НБУ іноземних валют на міжбанку, у тому числі для забезпечення оборонних потреб та платежів українців за кордоном. У той же час стійкі надходження від міжнародних партнерів дозволяють і надалі утримувати фінансові резерви на достатньому рівні, незважаючи на бойові дії, що продовжуються. Поточне зміцнення гривні щодо інших іноземних валют — цілком заслуга НБУ. Про це повідомляє Андрій Гойлов, аналітик RoboForex.
Нижче на діаграмі показано зміни цього показника протягом останніх 13 місяців.
Валові міжнародні резерви України 01.04.2022−01.04.2023 (млрд доларів США). Джерело: НБУ
Від міжнародних партнерів на рахунки Кабміну надійшло 4,63 млрд. доларів США від Канади, США та ЄС. На погашення зовнішнього боргу (зокрема перед МВФ) було спрямовано 1,12 млрд доларів. У березні нинішнього року негативне сальдо активних операцій Нацбанку (різниця між обсягами купівлі та продажу валют) на міжбанку становило 1,67 млрд. доларів США.
«Чисті» міжнародні резерви України 01.04.2022−01.04.2023 (млрд доларів США). Джерело: НБУ
«Чисті» міжнародні резерви досягли позначки 22,42 млрд доларів — збільшення на 18,68%. Накопичений обсяг забезпечує фінансування 4,2 місяців запланованого імпорту, що є достатньо для виконання зобов'язань України, а також проведення поточних операцій уряду та Національного банку. За збереження обсягів щомісячної допомоги міжнародних партнерів на рівні 4,00 млрд доларів США курс гривні буде стабільним і навіть можлива її плавна ревальвація.
На готівковому валютному ринку гривня до долара США закріпилася під рівнем 37,60, а євро досяг позначки 40,80. Подальше посилення гривні у середньостроковій перспективі є малоймовірним. Статистика свідчить про те, що регулятор витрачає значні кошти на підтримку курсу української національної валюти.