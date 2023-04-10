«Доступні кредити 5-7-9»: бізнес отримав на минулому тижні 714 мільйонів

Понад 100 підприємців отримали за минулий тиждень кредити за програмою «Доступні кредити 5−7−9%» на загальну суму 714 млн грн. З початку 2023 року банки видали бізнесу 6,2 тисячі кредитів на 21 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

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Від початку дії програми (лютий 2020 року) було видано 59 тисяч кредитів на 186,8 млрд грн.

Найбільше підприємці взяли:

антикризових кредитів — 62,6 млрд грн;

кредитів на антивоєнні цілі — 55,3 млрд грн;

на рефінансування попередньо отриманих кредитів — 28,6 млрд грн;

на інвестиційні цілі — 11 млрд грн.

«Окрім того, аграрії отримали 26,9 млрд грн кредитних коштів на підтримку своєї діяльності, торговельні компанії взяли 1,5 млрд грн кредитів для поповнення обігових коштів», — додали в Мінекономіки.

Найчастіше кредитуються за програмою підприємства, що працюють у сферах:

сільського господарства (53%);

торгівлі та виробництва (24%);

промислової переробки (14%).

Регіони

Серед регіонів лідерами за сумами укладених кредитних договорів є Львівська, Одеська, Дніпропетровська, Харківська, Київська, Вінницька області та м. Київ.

Хто видав найбільше кредитів

На сьогодні участь у програмі беруть 45 банків, найбільшу кількість кредитів видали:

Нагадаємо

Програма «Доступні кредити 5−7−9%» дозволяє залучити до 60 млн грн під 0% на період дії воєнного часу +1 місяць. Для роздрібних торгових мереж доступні кредитні кошти в розмірі до 1 млрд грн під 5% річних.