Сингента профінансує сільгоспвиробників під аграрні розписки

Мінфін - Курси валют України

Встановити
%Бонус від Мінфіну
русский
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація

Змінити мову на русский

10 квітня 2023, 12:55 Читать на русском

Сингента профінансує сільгоспвиробників під аграрні розписки

Компанія «Сингента» в умовах воєнних дій відкрила доступ українським агровиробникам до товарного кредитування через механізм фінансових аграрних розписок. Таким чином фермер отримує прозорий, швидкий та доступний інструмент для забезпечення посівної кампанії під заставу майбутнього врожаю.

Компанія «Сингента» в умовах воєнних дій відкрила доступ українським агровиробникам до товарного кредитування через механізм фінансових аграрних розписок.

Про це повідомляє менеджер з розвитку бізнесу з фінансових програм компанії «Сингента» в Україні Юлія Глумна.

За її словами, знаючи, що в період посівної найцінніший ресурс аграрія — це час, компанія пропонує досить простий та швидкий механізм оформлення фінансових аграрних розписок та відвантаження ЗЗР, щоб усі препарати були отримані та внесені клієнтом вчасно. На оформлення фінансової аграрної розписки клієнтам, котрі надали повний перелік документів, знадобиться від 2 до 5 робочих днів.

«Клієнтів також порадують гнучкі комерційні умови та знижки за дострокову оплату за кредитними програмами. Наприклад, короткострокове кредитування на декілька місяців на продукцію „Сингента“ до початку збору ранніх культур вартуватиме дешевше, ніж банківське кредитування за аналогічний період», — уточнює Юлія Глумна.

Водночас вона додає, що компанія одноосібно бере всі ризики, пов’язані з цим фінансовим інструментом, з метою забезпечення сільськогосподарських товаровиробників продукцією «Сингента» для ефективного проведення посівної кампанії та отримання якісного врожаю.

«Аграрні розписки — це один із найдоступніших інструментів отримання товарного кредиту для виробника в Україні, проте поточне законодавство, яке регулює роботу даного інструменту, не є досконалим. Тож ми, як один із провідних гравців аграрного ринку України, долучилися до вдосконалення законодавчої бази, і новий законопроєкт уже подається на розгляд», — зазначає Юлія Глумна.

За її словами, у новій редакції законопроєкту про аграрні розписки останні, зокрема, мають перейти на електронне оформлення, що здешевить цю процедуру для сільгоспвиробників. «Оформлення сьогодні недешеве, все залежить від кількості паїв, а електронний документ передбачатиме оформлення без участі нотаріуса, що значно простіше, швидше і дешевше», — резюмувала експертка.

Для довідки: аграрні розписки — механізм фінансування сільськогосподарських виробників. Це документ, який фіксує зобов'язання аграрія розрахуватися зі своїм кредитором грошима, матеріальними цінностями чи майбутнім урожаєм (після його збирання чи реалізації). У компанії «Сингента» за фінансовою аграрною розпискою можна взяти в кредит засоби захисту рослин.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 4 незареєстрованих відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами