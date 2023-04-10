Сингента профінансує сільгоспвиробників під аграрні розписки

Компанія «Сингента» в умовах воєнних дій відкрила доступ українським агровиробникам до товарного кредитування через механізм фінансових аграрних розписок. Таким чином фермер отримує прозорий, швидкий та доступний інструмент для забезпечення посівної кампанії під заставу майбутнього врожаю.

Про це повідомляє менеджер з розвитку бізнесу з фінансових програм компанії «Сингента» в Україні Юлія Глумна.

За її словами, знаючи, що в період посівної найцінніший ресурс аграрія — це час, компанія пропонує досить простий та швидкий механізм оформлення фінансових аграрних розписок та відвантаження ЗЗР, щоб усі препарати були отримані та внесені клієнтом вчасно. На оформлення фінансової аграрної розписки клієнтам, котрі надали повний перелік документів, знадобиться від 2 до 5 робочих днів.

«Клієнтів також порадують гнучкі комерційні умови та знижки за дострокову оплату за кредитними програмами. Наприклад, короткострокове кредитування на декілька місяців на продукцію „Сингента“ до початку збору ранніх культур вартуватиме дешевше, ніж банківське кредитування за аналогічний період», — уточнює Юлія Глумна.

Водночас вона додає, що компанія одноосібно бере всі ризики, пов’язані з цим фінансовим інструментом, з метою забезпечення сільськогосподарських товаровиробників продукцією «Сингента» для ефективного проведення посівної кампанії та отримання якісного врожаю.

«Аграрні розписки — це один із найдоступніших інструментів отримання товарного кредиту для виробника в Україні, проте поточне законодавство, яке регулює роботу даного інструменту, не є досконалим. Тож ми, як один із провідних гравців аграрного ринку України, долучилися до вдосконалення законодавчої бази, і новий законопроєкт уже подається на розгляд», — зазначає Юлія Глумна.

За її словами, у новій редакції законопроєкту про аграрні розписки останні, зокрема, мають перейти на електронне оформлення, що здешевить цю процедуру для сільгоспвиробників. «Оформлення сьогодні недешеве, все залежить від кількості паїв, а електронний документ передбачатиме оформлення без участі нотаріуса, що значно простіше, швидше і дешевше», — резюмувала експертка.

Для довідки: аграрні розписки — механізм фінансування сільськогосподарських виробників. Це документ, який фіксує зобов'язання аграрія розрахуватися зі своїм кредитором грошима, матеріальними цінностями чи майбутнім урожаєм (після його збирання чи реалізації). У компанії «Сингента» за фінансовою аграрною розпискою можна взяти в кредит засоби захисту рослин.