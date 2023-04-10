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10 квітня 2023, 11:05 Читать на русском

МВФ очікує уповільнення світового економічного зростання, зниження американських акцій: що потрібно знати вранці

Коротко про головне на міжнародних ринках.

Коротко про головне на міжнародних ринках.
Фото: pixabay.com

Американські акції здебільшого знизилися за підсумками тижня

S&P 500 втратив 0,1%, високотехнологічний Nasdaq — 1,1%, а індекс Dow Jones зріс на 0,6%.

Таку динаміку фондові індекси показали на тлі реакції інвесторів на останні статистичні дані США про охолодження економіки та ринку праці. Інвестори побоюються, що кампанія ФРС з підвищення процентних ставок могла бути надто агресивною і зрештою призведе до рецесії.

Тим часом на думку експертів, ймовірність ще одного підвищення процентних ставок на 0,25% у травні зросла: факторів, які виправдають паузу у їх збільшенні, немає, а проблеми з інфляцією зберігаються.

Цього тижня очікуються дані щодо індексу споживчих цін та індексу цін виробників, які мають бути опубліковані у середу та четвер відповідно. Ці показники матимуть ключове значення визначення подальшої політики ФРС щодо відсоткові ставки.

Акції Азійсько-Тихоокеанського регіону закінчили тиждень різноспрямовано

Широкий індекс акцій Азії (за винятком Японії) MSCI AC Asia ex Japan Index знизився на 0,3%, японський Nikkei впав на 1,8%, гонконзький Hang Seng втратив 0,3%, південнокорейський Kospi подорожчав приблизно на 0,5%, а сінгапурський STI та китайський Shanghai Composite зросли на 1,3% та 1,7% відповідно.

Все через очікування подальшого підвищення процентних ставок у США на тлі збереження проінфляційних факторів у країні.

Сьогодні ринки Азії також зберігають змішану динаміку.

Зазначимо, що 10 квітня не торгуються цінні папери з первинним лістингом у Гонконгу через відзначення Світлого понеділка.

Світовій економіці загрожують найнижчі темпи зростання більш ніж за 30 років — МВФ

За прогнозами міжнародної організації, світова економіка зростатиме в середньому всього на 3% на рік протягом наступних п'яти років: це найповільніший темп з 1990 року. Причини — зростання геополітичної напруженості та, як і раніше, висока інфляція.

При цьому найбільший внесок в уповільнення зростання зроблять країни з розвиненою економікою. За прогнозом МВФ, близько 90% таких країн зафіксують зниження темпів економічного зростання за підсумками 2023 року. При цьому більш ніж половина поточного глобального економічного зростання припаде на Китай та Індію.

Акції азійських банків залучають інвесторів після потрясінь у галузі США та Європи

За даними Bloomberg, акції фінансових компаній країн Азійсько-Тихоокеанського регіону впевнено зростають, починаючи з 10 березня, тоді як індекс американського банківського сектора S&P Banks Select Industry Index знизився приблизно на 10% за той же період.

Інвестори чекають, що Китай і економіки регіону, що розвиваються, краще переживуть наслідки кризи в галузі, ніж банківський сектор США та Європи.

Минулого тижня Азійський банк розвитку зазначив, що економіки Азії, що розвиваються, на чолі з Китаєм знаходяться на шляху до більш швидкого зростання і нижчої інфляції цього і наступного року — на відміну від країн з розвиненою економікою.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
10 квітня 2023, 11:22
#
Война не заканчивается — вот и прогнозы нерадужные…
+
0
Сергій Т
Сергій Т
10 квітня 2023, 12:08
#
Закінчиться російсько-українська війна і буде вам зростання.
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