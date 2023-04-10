Минулої доби українські захисники ліквідували ще 670 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 178 820 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
670 російських окупантів та 1 танк. Втрати ворога за 9 квітня
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Втрати ворога
- особового складу — близько 178820 (+670) осіб ліквідовано,
- танків — 3637 (+1) од,
- бойових броньованих машин — 7028 (+4) од,
- артилерійських систем — 2750 (+10) од,
- РСЗВ — 534 (+1) од,
- засоби ППО — 282 (+0) од,
- літаків — 307 (+0) од,
- гелікоптерів — 292 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2323 (+11),
- крилаті ракети — 911 (+0),
- кораблі/катери — 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 5607 (+5) од,
- спеціальна техніка — 311 (+2).
Джерело: Мінфін
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