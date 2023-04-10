Tesla очолила рейтинг найдорожчих автомобільних брендів світу

Tesla за рік піднялася на два рядки у списку найдорожчих автомобільних брендів світу і вперше очолила його, обігнавши Mercedes-Benz та Toyota, свідчать дані Brand Finance.

► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Вартість бренду Tesla зараз оцінюється в $66,2 млрд, за рік показник зріс на 44%, а з допандемійних часів — уп'ятеро.

«Таке зростання оцінки бренду є позитивним сигналом для Tesla, оскільки він вказує на кращу впізнаваність бренду, що може призвести до зростання продажів та виручки в майбутньому», — сказав директор з оцінки у Brand Finance Алекс Хей.

Toyota опустилася на третє місце, втративши 18% вартості ($52,5 млрд), Mercedes-Benz залишився на другому (мінус 3%, $58,8 млрд).

Рекордний стрибок вартості у секторі продемонстрував китайський автомобільний бренд Sokon — на 123% за рік, до $739 млн.

Найсильнішим автомобільним брендом аналітики Brand Finance назвали Ferrari NV, надавши їй максимальний рейтинг «AAA+». При оцінці сили бренду компанія враховує безліч інших показників крім вартості, включаючи інвестиції в маркетинг, операційні результати, а також відносини із зацікавленими особами (від співробітників, постачальників та акціонерів до державних органів та громадських організацій).

Вартість бренду Ferrari за рік скоротилася на 8%, головним чином за рахунок зниження курсу євро до долара до $7,4 млрд. У євро показник зріс на 3%.

Серед виробників автозапчастин найдорожчим брендом знову став японський Denso, вартість якого зросла за рік на 6% до $4,5 млрд. У сегменті виробників шин лідером залишилася французька Michelin (+2%, до $7,9 млрд).