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10 квітня 2023, 10:46 Читать на русском

Tesla очолила рейтинг найдорожчих автомобільних брендів світу

Tesla за рік піднялася на два рядки у списку найдорожчих автомобільних брендів світу і вперше очолила його, обігнавши Mercedes-Benz та Toyota, свідчать дані Brand Finance.

Tesla за рік піднялася на два рядки у списку найдорожчих автомобільних брендів світу і вперше очолила його, обігнавши Mercedes-Benz та Toyota, свідчать дані Brand Finance.► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінансиВартість бренду Tesla зараз оцінюється в $66,2 млрд, за рік показник зріс на 44%, а з допандемійних часів — уп'ятеро.

► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Вартість бренду Tesla зараз оцінюється в $66,2 млрд, за рік показник зріс на 44%, а з допандемійних часів — уп'ятеро.

«Таке зростання оцінки бренду є позитивним сигналом для Tesla, оскільки він вказує на кращу впізнаваність бренду, що може призвести до зростання продажів та виручки в майбутньому», — сказав директор з оцінки у Brand Finance Алекс Хей.

Toyota опустилася на третє місце, втративши 18% вартості ($52,5 млрд), Mercedes-Benz залишився на другому (мінус 3%, $58,8 млрд).

Рекордний стрибок вартості у секторі продемонстрував китайський автомобільний бренд Sokon — на 123% за рік, до $739 млн.

Найсильнішим автомобільним брендом аналітики Brand Finance назвали Ferrari NV, надавши їй максимальний рейтинг «AAA+». При оцінці сили бренду компанія враховує безліч інших показників крім вартості, включаючи інвестиції в маркетинг, операційні результати, а також відносини із зацікавленими особами (від співробітників, постачальників та акціонерів до державних органів та громадських організацій).

Вартість бренду Ferrari за рік скоротилася на 8%, головним чином за рахунок зниження курсу євро до долара до $7,4 млрд. У євро показник зріс на 3%.

Серед виробників автозапчастин найдорожчим брендом знову став японський Denso, вартість якого зросла за рік на 6% до $4,5 млрд. У сегменті виробників шин лідером залишилася французька Michelin (+2%, до $7,9 млрд).

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Сергій Т
Сергій Т
10 квітня 2023, 12:18
#
А де ж «знаменитий» «москвич»?
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