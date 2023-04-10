Starbucks визнаний найдорожчим ресторанним брендом світу

Мінфін - Курси валют України

Встановити
%Бонус від Мінфіну
русский
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація

Змінити мову на русский

10 квітня 2023, 11:56 Читать на русском

Starbucks визнаний найдорожчим ресторанним брендом світу

Американська мережа кав'ярень Starbucks Corp. за підсумками сьомого року поспіль стала найдорожчим брендом світу у сегменті громадського харчування. Про це свідчать дані Brand Finance.

Американська мережа кав'ярень Starbucks Corp.
Фото: znaj.ua

►Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Як змінилася вартість

За минулий рік вартість бренду зросла на 17%, до $53,4 млрд. Завдяки цьому Starbucks збільшила відрив від мережі ресторанів швидкого харчування McDonald's Corp., що займає друге місце, вартість бренду якої скоротилася на 7%, до $36,9 млрд.

Бренд американських закусочних Texas Roadhouse збільшив свою вартість відразу на 56%, до $2,3 млрд, зафіксувавши найактивніше зростання в секторі. Зараз мережа налічує близько 700 закладів, і компанія розраховує розширити її до 900 найближчими роками.

Третє місце в рейтингу посіла мережа KFC ($17,7 млрд), четверте — піцерії Domino's ($7,4 млрд), п'ятірку замикає Subway ($7,1 млрд).

Єдиним брендом не зі США в топ-10 стала канадська мережа Tim Hortons — вона посіла сьоме місце з показником $6,1 млрд.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

+
0
Сергій Т
Сергій Т
10 квітня 2023, 12:06
#
До закладу серйозного іменитого бренду приємно зайти. Все на найвищому рівні, ввічливо, чесно та комфортно.
+
+15
Moonlighter
Moonlighter
10 квітня 2023, 12:26
#
Это если человек жил всю жизнь в пгт. Старбакс это 80% маркетинг и 20% продукт. Ничего там выдающего и вкусного нет. Почти в каждой стране где я его посещал, везде был уровень средней кавьярни Киева. Всё из-за того, что в многих странах той же Европы потребительский уровень на низком уровне. В Украине продукты намного вкусней и качественней. Уникальность старбакса в том, как они смогли масштабировать такой бизнес имея средний уровень кофе. Вот наша АромаКава это его аналог. Арома это для приезжих, или для тех кто не отличает воду от молока.
+
0
kadaad1988
kadaad1988
10 квітня 2023, 12:26
#
Вот только где он в Украине?
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 10 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами