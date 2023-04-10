Мінекономіки: В Україні ціни на газ знижуються п'ятий місяць поспіль

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Що з цінами

Йдеться про ринкову середньозважену ціну на газ вітчизняного видобутку. Так, у березні газ коштував 18 681 грн за тисячу кубометрів без ПДВ. Це найнижча ціна, починаючи з березня 2022 року.

Загалом, як зазначено в порівняльній таблиці Мінекономіки, за останні 13 місяців найдорожче газ торгувався у вересні минулого року.

Тоді вартість блакитного палива лише за місяць (з серпня по вересень минулого року) зросла майже на 16 тисяч гривень: з 24 045 до 39 952 грн за тисячу кубів.

березень — 29, 391 грн/тис. кубометрів;

квітень — 35, 933 грн/тис. кубометрів;

травень — 31,175 грн/тис. кубометрів;

червень — 32,194 грн/тис. кубометрів;

липень — 31,992 грн/тис. кубометрів;

серпень — 24,045 грн/тис. кубометрів;

вересень — 39,952 грн/тис. кубометрів;

жовтень — 38,295 грн/тис. кубометрів;

листопад — 28 855,75 грн/тис. кубометрів;

грудень — 26 199,24 грн/тис. кубометрів;

січень 2023 — 23 723,43 грн/тис. кубометрів;

лютий 2023 — 20 727,73 грн/тис. кубометрів;

березень 2023 — 18 680,83 грн/тис. кубометрів.

Після цього, починаючи з жовтня 2022 року, газ щомісяця дешевшав. Що ближче до закінчення опалювального сезону, то нижчою ставала ціна на газ.