Вартість газу в Україні за підсумками березня 2023 року стала найнижчою з початку повномасштабної війни з Росією. Про це свідчать дані Міністерства економіки.
Мінекономіки: В Україні ціни на газ знижуються п'ятий місяць поспіль
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Що з цінами
Йдеться про ринкову середньозважену ціну на газ вітчизняного видобутку. Так, у березні газ коштував 18 681 грн за тисячу кубометрів без ПДВ. Це найнижча ціна, починаючи з березня 2022 року.
Загалом, як зазначено в порівняльній таблиці Мінекономіки, за останні 13 місяців найдорожче газ торгувався у вересні минулого року.
Тоді вартість блакитного палива лише за місяць (з серпня по вересень минулого року) зросла майже на 16 тисяч гривень: з 24 045 до 39 952 грн за тисячу кубів.
- березень — 29, 391 грн/тис. кубометрів;
- квітень — 35, 933 грн/тис. кубометрів;
- травень — 31,175 грн/тис. кубометрів;
- червень — 32,194 грн/тис. кубометрів;
- липень — 31,992 грн/тис. кубометрів;
- серпень — 24,045 грн/тис. кубометрів;
- вересень — 39,952 грн/тис. кубометрів;
- жовтень — 38,295 грн/тис. кубометрів;
- листопад — 28 855,75 грн/тис. кубометрів;
- грудень — 26 199,24 грн/тис. кубометрів;
- січень 2023 — 23 723,43 грн/тис. кубометрів;
- лютий 2023 — 20 727,73 грн/тис. кубометрів;
- березень 2023 — 18 680,83 грн/тис. кубометрів.
Після цього, починаючи з жовтня 2022 року, газ щомісяця дешевшав. Що ближче до закінчення опалювального сезону, то нижчою ставала ціна на газ.
Джерело: Мінфін
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