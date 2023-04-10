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10 квітня 2023, 9:15 Читать на русском

У Росії рекордними темпами збільшується дефіцит бюджету

На тлі продовження повномасштабної війни проти України дефіцит федерального бюджету Росії у першому кварталі 2023 року становив 2,4 трлн рублів ($28,9 млрд). Про це свідчать дані міністерства фінансів РФ.

На тлі продовження повномасштабної війни проти України дефіцит федерального бюджету Росії у першому кварталі 2023 року становив 2,4 трлн рублів ($28,9 млрд).
Фото: depositphotos

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Збільшення дефіциту

Судячи з даних, у 2022 році профіцит бюджету Росії становив 1,13 трлн рублів, але відтоді значні витрати на війну проти України та західні санкції щодо найважливіших експортних поставок нафти та газу сильно підкосили доходи Кремля.

За інформацією Мінфіну, загальні державні доходи Росії за перший квартал знизилися на 20,8% порівняно з 2022 роком і склали 5,7 трлн рублів, на тлі зниження доходів від енергетики на 45% — до 1,64 трлн. У той самий час витрати збільшилися до 8,1 трлн рублів.

Читайте також: Дефіцит бюджету РФ зріс у грудні до рекордних $56 мільярдів — Bloomberg

У березні 2023 року в Росії був зафіксований профіцит у розмірі 181 млрд рублів після дефіциту 821 млрд рублів у лютому і 1,76 трлн рублів у січні.

Падіння рубля

6 квітня 2023 року на Мосбіржі було зафіксовано найнижче його значення, починаючи з квітня минулого року. Так, російська національна валюта впала стосовно долара до 80 рублів.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

+
+15
Сергій Т
Сергій Т
10 квітня 2023, 9:51
#
Великий звір вмирає повільно.
+
0
Rubi0
Rubi0
10 квітня 2023, 10:20
#
Вы статью читали? «В марте 2023 г. в России был зафиксирован профицит в размере 181 млрд рублей после дефицита 821 млрд рублей в феврале и 1,76 трлн рублей в январе.» — то есть уже в марте они вышли в профицит, второй квартал будет показательным
+
0
Три літри
Три літри
10 квітня 2023, 10:52
#
Це помісячні баланси, а на результат на кінець місяця.

Дефицит бюджета РФ в I квартале составил 2,4 трлн рублей
За март он сократился на 180 млрд рублей
https://www.interfax.ru/business/894964

Тож спроби стригти з бізнесу більше грошей через патріотичні податки все одно не рятують фашистську федерацію, а лише подовжують її агонію.
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