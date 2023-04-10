У Росії рекордними темпами збільшується дефіцит бюджету

На тлі продовження повномасштабної війни проти України дефіцит федерального бюджету Росії у першому кварталі 2023 року становив 2,4 трлн рублів ($28,9 млрд). Про це свідчать дані міністерства фінансів РФ.

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Збільшення дефіциту

Судячи з даних, у 2022 році профіцит бюджету Росії становив 1,13 трлн рублів, але відтоді значні витрати на війну проти України та західні санкції щодо найважливіших експортних поставок нафти та газу сильно підкосили доходи Кремля.

За інформацією Мінфіну, загальні державні доходи Росії за перший квартал знизилися на 20,8% порівняно з 2022 роком і склали 5,7 трлн рублів, на тлі зниження доходів від енергетики на 45% — до 1,64 трлн. У той самий час витрати збільшилися до 8,1 трлн рублів.

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У березні 2023 року в Росії був зафіксований профіцит у розмірі 181 млрд рублів після дефіциту 821 млрд рублів у лютому і 1,76 трлн рублів у січні.

Падіння рубля

6 квітня 2023 року на Мосбіржі було зафіксовано найнижче його значення, починаючи з квітня минулого року. Так, російська національна валюта впала стосовно долара до 80 рублів.