Австрія продовжила дію посвідчень для біженців з України

Продовження посвідчень

«Шукачам притулку, які знайшли прихисток в Австрії, автоматично продовжують дію посвідчення вимушено переміщеної особи», — повідомили в Мінреінтеграції.

За їх даними, відповідний орган в Австрії відправить нове посвідчення рекомендованим листом за місцем реєстрації особи.

Проте в міністерстві попередили, що у випадку, якщо на момент доставки нікого не буде вдома, лист передадуть на зберігання у найближче поштове відділення.

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«Якщо ви не можете забрати лист із поштового відділення у зазначений строк, зверніться до Федерального відомства з питань імміграції та притулку», — додали в Мінреінтеграції.