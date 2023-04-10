10 квітня курс європейської валюти не змінився. НБУ встановив офіційний курс на рівні 39,91 гривні за євро. Відносно долара національна валюта залишається на тому ж рівні. Про це свідчать дані НБУ.
Євро залишилося на тому ж рівні. Офіційний курс валют
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Валютний ринок
7 квітня НБУ встановив офіційний курс на рівні 39,91 гривні за євро.
До закриття міжбанку курс долара не змінився у купівлі та продажу. Євро подешевшало на 7 копійок у купівлі та продажу.
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Джерело: Мінфін
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