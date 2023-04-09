MPS: падіння долара продовжиться

За словами фахівців з прогнозів компанії MPS, що спеціалізується на основних валютних курсах, долар ще чекає подальшого падіння, пише Bloomberg.

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Компанія MPS, що входить до банківської італійської групи, до якої входить Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, посіла перше місце в рейтингу за точністю прогнозів Bloomberg за перший квартал 2023 року. Головний стратег MPS Лука Маннуччі попередив, що долар може відкотитися ще на 5% стосовно інших валют у другому півріччі.

В основі його прогнозу лежить думка про те, що економіка США вступить в рецесію на тлі боротьби ФРС з інфляцією і ризику, що зберігається, пов'язаного з нещодавньою банківською кризою.

Спотовий індекс долара Bloomberg упав на 1,6% у цьому році і відстає на 10% максимуму у вересні.

«Ми очікуємо на рецесію в США до кінця року», — сказав Маннуччі.

Водночас він попередив, що крах кількох регіональних американських банків, а також Credit Suisse Group у Швейцарії призведуть до ще більшого посилення умов кредитування та завдадуть збитків економіці.

Зокрема, він очікує на підвищення ставки ФРС ще на чверть пункту, тоді як Європейський центральний банк може зробити ще як мінімум 2 підвищення на чверть пункту. Все це знизить курс долара приблизно на 3% стосовно євро протягом найближчих місяців.