Минулої доби українські захисники ліквідували ще 470 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 178 150 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
470 російських окупантів та 14 БПЛА. Втрати ворога за 8 квітня
►Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Втрати ворога
- особового складу — близько 178 150 (+470) осіб ліквідовано,
- танків — 3636 (+0) од,
- бойових броньованих машин - 7024 (+4) од,
- артилерійських систем — 2740 (+13) од,
- РСЗВ - 533 (+0) од,
- засоби ППО — 282 (+0) од,
- літаків - 307 (+0) од,
- гелікоптерів — 292 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2312 (+14),
- крилаті ракети - 911 (+0),
- кораблі /катери - 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 5602 (+3) од,
- спеціальна техніка — 309 (+5).
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 2 незареєстрованих відвідувача.
Коментарі