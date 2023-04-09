Українська делегація відбула до Вашингтона на щорічні Весняні збори МВФ

Що відомо

«Мета — участь у щорічних Весняних зборах Міжнародного валютного фонду та Групи Світового банку, проведення двосторонніх зустрічей з міжнародними партнерами», — вказали у пресслужбі.

Зазначається, що під час заходів Пишний обговорить:

виконання положень Меморандуму з МВФ;

наслідки російської військової агресії та питання посилення санкційного тиску на РФ;

необхідні кроки для посилення стійкості нашої держави та швидкого післявоєнного економічного відновлення.

Окрім цього, у межах візиту запланована низка зустрічей із керівництвом МВФ, Світового банку, ЄБРР, Мінфіну США, Європейського центрального банку та іншими міжнародними партнерами.