Голова НБУ Андрій Пишний та його заступник Сергій Ніколайчук 8 квітня відбули з робочим візитом до Вашингтона в складі офіційної української делегації. Про це повідомляє пресслужба регулятора у фейсбуці.
Українська делегація відбула до Вашингтона на щорічні Весняні збори МВФ
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Що відомо
«Мета — участь у щорічних Весняних зборах Міжнародного валютного фонду та Групи Світового банку, проведення двосторонніх зустрічей з міжнародними партнерами», — вказали у пресслужбі.
Зазначається, що під час заходів Пишний обговорить:
- виконання положень Меморандуму з МВФ;
- наслідки російської військової агресії та питання посилення санкційного тиску на РФ;
- необхідні кроки для посилення стійкості нашої держави та швидкого післявоєнного економічного відновлення.
Окрім цього, у межах візиту запланована низка зустрічей із керівництвом МВФ, Світового банку, ЄБРР, Мінфіну США, Європейського центрального банку та іншими міжнародними партнерами.
Джерело: Мінфін
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