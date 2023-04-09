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9 квітня 2023, 16:03 Читать на русском

За квартал криптопроєкти втратили від зломів понад $320 мільйонів

За перші три місяці 2023 року блокчейн-проєкти втратили понад $320 млн внаслідок зломів та шахрайства. Про це йдеться у звіті аналітичної компанії CertiK, пише Forklog.

За перші три місяці 2023 року блокчейн-проєкти втратили понад $320 млн внаслідок зломів та шахрайства.

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Скільки втратили від зломів

Втрати виявилися значно нижчими порівняно з першим та четвертим кварталами 2022 року. Тоді хакери викрали $1,3 млрд та $950 млн відповідно.

На думку аналітиків, невеликий рівень шкоди може бути пов'язаний із зовнішніми факторами, які впливають на криптоіндустрію загалом. Мається на увазі недавній крах банків Silvergate Bank, Signature Bank та Silicon Valley Bank.

За звітний період понад $31 млн втрачено в результаті 90 випадків екзитскаму та близько $222 млн у ході 52 експлойтів з використанням миттєвих позик.

Найбільш атакованою мережею стала BNB Chain, де було виявлено 139 інцидентів. Найбільше втрат зазнали проєкти на блокчейні Ethereum — $221,8 млн.

Аналітики зазначили, що 60% загальної суми крадіжок припало на DeFi-протокол Euler Finance. 13 березня хакер вивів із мережі понад $196 млн у криптовалютах. Проте згодом зломщик повернув 90% вкрадених коштів.

Джерело: Мінфін
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