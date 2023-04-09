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9 квітня 2023, 15:15 Читать на русском

Goldman Sachs передбачив США найгірший сезон звітності з часів пандемії

Аналітики Goldman Sachs очікують на найгірший сезон звітності в США з часів пандемії COVID-19. За оцінками експертів, компанії повідомлять про найбільше після третього кварталу 2020 року скорочення прибутку, передає Bloomberg.

Аналітики Goldman Sachs очікують на найгірший сезон звітності в США з часів пандемії COVID-19.
Фото: finance.ua

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Прогноз Goldman Sachs

Згідно з консенсус-прогнозом, прибуток компаній з індексу S&P 500 у першому кварталі впав на 7% порівняно зі значеннями початку 2022 року.

Аналітики Goldman Sachs вважають, що скромне зростання виручки минулого кварталу не зможе компенсувати сильне зниження маржинальності бізнесу. Очікується, що лише три сектори — енергетичний, промисловий та споживчий — повідомлять про покращення цього показника. За підрахунками стратегів, у більшості інших галузей маржа знизиться більш як на 2 п.п.

Особливу увагу після виходу звітів на ринку приділятимуть тому, як компанії справляються зі зростанням ставок, проблем у банківському секторі та погіршенням ситуації із попитом на свою продукцію та послуги.

На думку аналітиків Goldman Sachs, найсильніше банківська криза відіб'ється на доходах щодо невеликих компаній, оскільки вони чутливіші до змін в економіці і більшою мірою залежать від регіональних кредиторів, у яких якраз і почалися проблеми.

Нагадаємо

Наступної п'ятниці, 14 квітня, першими свої фінансові результати за минулий квартал традиційно представлять великі банки — JPMorgan Chase та Citigroup. І хоча очікується, що виторг банківського сектора в першому кварталі зріс на 11% порівняно з минулим роком, невизначеність висока і інвестори будуть зосереджені на подальшому розвитку подій, попередили в Goldman Sachs.

Джерело: Мінфін
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