Goldman Sachs передбачив США найгірший сезон звітності з часів пандемії

Прогноз Goldman Sachs

Згідно з консенсус-прогнозом, прибуток компаній з індексу S&P 500 у першому кварталі впав на 7% порівняно зі значеннями початку 2022 року.

Аналітики Goldman Sachs вважають, що скромне зростання виручки минулого кварталу не зможе компенсувати сильне зниження маржинальності бізнесу. Очікується, що лише три сектори — енергетичний, промисловий та споживчий — повідомлять про покращення цього показника. За підрахунками стратегів, у більшості інших галузей маржа знизиться більш як на 2 п.п.