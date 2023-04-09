Світові ціни на продовольство знижуються 12 місяців поспіль

Світові ціни на продовольство у березні 2023 року знизились відносно показників лютого. Про це йдеться у повідомленні Продовольчої і сільськогосподарської Агенції ООН (ФАО).

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Ціни знижуються

Індекс продовольчих цін сягнув показника 126,9 пунктів — на 20,5% нижче за рекордні показники на початку війни в Україні.

Зниження цін фіксується протягом 12 місяців поспіль. У лютому Індекс складав 129,8 пунктів. Це — найнижчий показник із липня 2021 року.

Відносно лютого подешевшали зернові, рослинні олії та молочна продукція. Натомість ціни на цукор і м’ясо зросли.

На зниження цін вплинули збільшення поставок, зменшення попиту та продовження «зернової угоди», вважають експерти ФАО.

Попри падіння світових цін, ціни на внутрішніх ринках зростають, створюючи додаткові виклики для продовольчої безпеки, заявив Максімо Тореро, провідний економіст ФАО.