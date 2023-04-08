Кабінет Міністрів переглянув розмір плати за акцизні марки для алкогольних напоїв та тютюнових виробів. Вартість марок акцизного податку не змінювалась з 2014 року. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.
Кабмін вперше з 2014 року підвищив вартість акцизних марок
►Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
Як змінилась вартість акцизних марок
Постановою уряду встановлено таку плату за одиницю марки акцизного податку:
- для алкогольних напоїв — близько 35 коп. (вартість марки збільшилась на 16 коп. до діючого розміру плати);
- для тютюнових виробів, тютюновмісних виробів для електричного нагрівання (ТВЕН) за допомогою підігрівача з електронним управлінням і рідин, що використовуються в електронних сигаретах, — близько 16 коп. (або + 7 коп. до діючого розміру плати).
Підвищення плати пояснюється збільшенням витрат, пов’язаних з виробництвом, зберіганням та реалізацією марок.
Під час розрахунку собівартості виготовлення марок акцизного податку необхідно врахувати:
- збільшення у 2023 році вартості захищеного паперу у 2,1 раза порівняно з 2022 роком;
- зростання у 2023 році вартості виготовлення Банкнотно-монетним двором НБУ інтагліо-форм на 56%;
- збільшення цін на енергоносії та використання альтернативних джерел;
- збільшення складності та вартості логістичних операцій, послуг з технічного обслуговування та ремонту обладнання іноземного виробництва тощо.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 8 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі