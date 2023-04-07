Курс валют на вечір 7 квітня: міжбанк, курс в обмінниках та готівковий ринок

До закриття міжбанку курс долара не змінився у купівлі та продажу. Євро подешевшало на 7 копійок у купівлі та продажу.

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Валюта Відкриття 7 квітня Закриття 7 квітня Зміни долар 36,56/36,93 36,56/36,93 0/0 євро 39,92/40,31 39,85/40,24 7/7

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,20−37,80 грн. Євро купують за 40,30 грн, а продають за 41,00 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 37,60−37,80, євро — 40,70−41,00 грн.

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