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7 квітня 2023, 19:30 Читать на русском

World Chess вийшла на лондонську фондову біржу напередодні суперматчу

Спортивна компанія World Chess, яка є власницею майданчика для комп'ютерної гри в шахи FIDE Online Arena, здійснила лістинг на фондовій біржі Лондона. Вартість одиничної акції становила 6,25 пенса, зазначили в BTG Capital.

Фото: World Chess

Деталі унікального IPO

Під час свого первинного публічного розміщення World Chess вдалося отримати 3,04 мільйона фунтів стерлінгів на 666,9 мільйона активів. Капіталізація компанії на момент IPO склала приблизно 41,7 мільйона фунтів стерлінгів. Варто зазначити, що восени 2022-го вона сповіщала про плани залучити лише 8 мільйонів євро.

Це розміщення відбулося 6 квітня, за добу до початку Чемпіонату світу з шахів.

У своєму повідомленні для ЗМІ World Chess вказує, що всі отримані від лістингу гроші будуть витрачені на маркетинг та майбутній розвиток ігрового онлайн-майданчика. Останній, до речі, є єдиною своєрідною програмою, яка дозволяє брати участь у справжніх чемпіонатах світового рівня.

Як мовиться на офіційному сайті Лондонської фондової біржі (LSE), 44% від усіх своїх доходів компанія отримує завдяки функціонуванню FIDE Online Arena, 28% − від проведення офлайн-івентів і ще 28% − від збуту різного роду продукції та мережевих шахових клубів.

Якими фінансовими результатами World Chess відзначилася раніше?

За підсумками 2021 року компанії вдалося збільшити показник свого виторгу на 28%, до 3,22 мільйона євро відносно рівнів торішньої давності. За перші кілька кварталів 2022-го водночас її виторг збільшився на 120%, досягнувши 1,98 мільйона євро. Попри це, даний період виявився для World Chess збитковим, адже вона зафіксувала фінансові втрати розміром 884,58 тисячі євро, як показав проведений БТГ Капітал огляд.

Гендиректор компанії вважає, що її первинне публічне розміщення збіглося з дивовижним для шахової царини часом. Все тому, що кількість глядачів цього виду спорту та його гравців стрімко збільшується, відкриваючи нові комерційні пропозиції. Він також зазначив, що, вийшовши в публічний простір, World Chess отримала унікальну можливість розвиватися та використовувати всі вищезгадані переваги.

Джерело: Мінфін
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