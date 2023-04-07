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7 квітня 2023, 18:00 Читать на русском

Чому акції Tesla — досі чудова інвестідея

Цінні папери виробника електрокарів зі Сполучених Штатів Tesla останнім часом демонструють падіння вартості на 6%. Основною причиною цього є опублікований гігантом звіт, що розчарував інвесторів. Як показав ініційований Cauvo Capital огляд, ринкові гравці почали переживати, що для нарощування продажів Tesla доведеться вдатися до чергового етапу введення знижок. Це, своєю чергою, загрожує значним скороченням маржі.

Цінні папери виробника електрокарів зі Сполучених Штатів Tesla останнім часом демонструють падіння вартості на 6%.

Що показав звіт?

Минулого тижня компанія прозвітувала про те, що в період з січня по березень поточного року змогла поставити 422,875 тисячі електрокарів, а виробити — 440,808 тисячі екземплярів. У перерахунок на відсотки кількість постачань виявилася на 4% більшою, ніж за минулий звітний період. Примітно й те, що саме в цей період Tesla вводила знижки на свої товари для клієнтів з Європи, Піднебесної та Сполучених Штатів.

Постачання дітища Ілона Маска в першому фінансовому кварталі не порадували аналітиків із Волл-стріт. Вони розраховували, що показник виявиться на 9,2 тисячі одиниць авто більшим.

Нагадаємо, напередодні Tesla повідомляла про те, що цього року обсяг її виробництва має збільшитися до 1,8 мільйона електромобілів, натякаючи на аналогічне зростання постачання. Керівники компанії говорили про націленість на збільшення всіх своїх ключових показників на 50% протягом кожного нового року. До речі, 2022-го гігантові не вдалося досягти таких значень.

Як бути з паперами?

Попри всі проблеми, що оточують Tesla сьогодні, продавати її акції все ж таки не варто. Тут допоможе банальна арифметика. Наприклад, якщо помножити коефіцієнт PEG компанії, що становить 1,67 на очікуване зростання прибутку на акцію до 2025 року в 30%, то отримаємо значення P/E в 50. Простіше кажучи, розрахунки показують, що через пару років справедливою вартістю паперів виробника буде 531,60 долара, а щорічна прибутковість становитиме 38,5%.

Навіть якщо взяти зростання прибутку на одиничну акцію 15%, все одно ми отримаємо значення 265,80 долара і щорічну прибутковість 10%, що теж непогано, як кажуть в cauvocapital.com відгуки фахівців.

В одному з найбільших інвестиційних банків світу Goldman Sachs вважають, що Tesla — перспективний варіант для інвестування та встановлюють для неї оцінку «купувати». У фінансовому гіганті допускають ще декілька етапів зниження вартості товарів виробником.

Джерело: Мінфін
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