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7 квітня 2023, 15:05 Читать на русском

Передача Україні майже $3 мільярдів від продажу «Челсі» відкладена через затягування процесу

Фонд, створений для допомоги Україні в розмірі 2,34 млрд фунтів стерлінгів ($2,9 млрд) у вигляді доходів від продажу російським олігархом Романом Абрамовичем футбольного клубу «Челсі», майже готовий до роботи, але затвердження урядом Великобританії займає більше часу, ніж очікувалося. Про це повідомляє Bloomberg.

Фонд, створений для допомоги Україні в розмірі 2,34 млрд фунтів стерлінгів ($2,9 млрд) у вигляді доходів від продажу російським олігархом Романом Абрамовичем футбольного клубу «Челсі», майже готовий до роботи, але затвердження урядом Великобританії займає більше часу, ніж очікувалося.
Фото: pixabay.com

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«Ми готові до роботи, і ми просто чекаємо на схвалення», — сказав Майк Пенроуз, колишній виконавчий директор Unicef у Великобританії, який виконує обов’язки генерального директора нового фонду.

За його словами, існують складності та затримки, пов’язані з політичним схваленням як між Великобританією та ЄС, так і всередині Великобританії.

Пенроуз сказав, що його команда завершила подачу всіх документів, необхідних для створення фонду, зокрема запропонувала генсекретаря Норвезької ради у справах біженців Яна Егеланда на посаду голови та склала міжнародний короткий список кандидатів у правління з семи людей.

Фонд

Минулого року уряд Великобританії виділив близько 200 000 фунтів стерлінгів для фінансування юридичних та адміністративних витрат, пов’язаних зі створенням благодійної організації, а також для найму експертів для розробки плану використання коштів.

За словами Пенроуза, фонд планує зосередитися на гуманітарних проектах, які підтримують медичні, освітні програми та програми надання притулку для українців.

Продаж «Челсі»

Згідно з Bloomberg Billionaires Index, російський бізнесмен зі статками понад $7,5 млрд Абрамович продав лондонський футбольний клуб «Челсі» консорціуму на чолі з американським інвестором Тоддом Болі у травні 2022 року після того, як Британія та Європейський Союз запровадили санкції проти нього за його зв'язок з президентом Росії Володимиром Путіним.

Майже рік після продажу кошти залишаються замороженими на банківському рахунку Великобританії. Міністерство закордонних справ Великої Британії відмовилося від коментарів.

Нагадаємо

«Мінфін» писав про те, що Абрамович продав футбольний клуб «Челсі» за 4,25 млрд фунтів стерлінгів.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Артем Сабуров
Артем Сабуров
7 квітня 2023, 15:37
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Нащи вэлыки брытанськи друзи)))
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