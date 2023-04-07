Аналітик RoboForex: курс ВВП-варантів України продовжив зниження

В опублікованому звіті НБУ про підсумки своєї діяльності на валютному ринку аналітик звернув увагу на динаміку зміни негативного сальдо активних операцій Нацбанку (різниця між обсягами купівлі та продажу валют) на міжбанку. У березні цього року цей показник становив 1,67 млрд доларів США. Ці кошти, по суті, забезпечили зміцнення гривні минулого місяця. З моменту початку військового конфлікту регулятор продав на міжбанку майже 30 млрд доларів США. Він функціонує в особливому режимі і комерційні банки торгують безпосередньо з регулятором. Експортери за таких умов не поспішають виходити на ринок із продажем іноземних валют. Аграрії частину операцій проводять і на готівковому ринку. Про це повідомляє Андрій Гойлов, аналітик RoboForex .

Валютні інтервенції НБУ 04.2022−03.2023 (млрд доларів США). Джерело: НБУ

З представленої діаграми видно, що у березні обсяг валютних інтервенцій НБУ із продажу помітно знизився. Однак три місяці до цього динаміка була зворотною. Цей показник підвищується з моменту початку бойових дій між Росією та Україною. Регулятор прагнув забезпечити стабільність курсу гривні та не допустити її стрімкої девальвації, як це траплялося у 2015 році. На готівковому валютному ринку євро та долар США продовжують дешевшати до української національної валюти. Оборот міжбанківського валютного ринку значно знизився, оскільки спостерігається масштабне падіння ділову активність переважають у всіх галузях економіки.НБУ намагається відновити торги на міжбанку, однак без повернення бізнесу до повноцінної роботи це буде вкрай важко. До того ж досі не визначено статусу «зернової угоди», термін закінчення якої все ще неясний. Попереду посівна кампанія та аграрії почали продаж іноземних валют, у тому числі на готівковому ринку. Це суттєво збільшило їхню пропозицію порівняно з попитом. Ця ситуація склалася під впливом сезонних чинників, тому немає довгострокового характеру.

Сальдо операцій фізичних осіб із купівлі-продажу іноземних валют 04.2022−03.2023 (млрд доларів США). Джерело: НБУ

Графік демонструє, що населення купувало іноземних валют трохи менше, ніж раніше. Це було викликано зміцненням курсу гривні та зниженням побоювань щодо подальшого її ослаблення — громадяни придбали 427,88 млн. доларів США. Населення використовує поточну стабілізацію курсу гривні для поповнення своїх заощаджень. Багато хто розуміє, що після закінчення бойових дій підтримка від міжнародних партнерів скоротиться і НБУ буде змушений послабити курс української національної валюти — інакше резерви будуть витрачені за кілька місяців. Частина громадян продавала гривні перед виїздом на зимовий період до ЄС та інших країн після ударів по енергетичній інфраструктурі країни. Тепер багато хто повертається і вже продає іноземні валюти.

На готівковому валютному ринку гривня до долара США закріпилася під рівнем 37,60, а євро досяг позначки 40,80. Подальше посилення гривні у середньостроковій перспективі є малоймовірним.Статистика свідчить про те, що регулятор витрачає значні кошти на підтримку курсу української національної валюти.