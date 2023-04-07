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7 квітня 2023, 14:35 Читать на русском

Відома дата довгоочікуваного оновлення Shanghai для Ethereum

Розробники блокчейну другої криптовалюти світу Ethereum оголосили дату проведення оновлення Shanghai, на яке учасники спільноти чекають з початку року. Це відбудеться 12 квітня, повідомляє компанія Cauvo Capital.

Як відомо, «шанхайське» оновлення надасть валідаторам мережі можливість виводити монети ЕТН, що знаходяться в стейкінгу, в електронні гаманці або прямісінько на біржі з протоколів. Крім того, розробники блокчейну планують покращити механізм формування вартості газу.

Після гучного злиття The Merge фахівці протестували весь функціонал мережі для того, щоб переконатися в її безпеці та функціоналі. Попри те, що експерименти завершилися успішно, кілька багів все ж таки було виявлено. Перша помилка припала на тестнет Shapella. Розробники запевнили власників токенів ЕТН у тому, що це звичне явище під час роботи над змінами. Крім того, в останньому хардфорку можна було простежити вкрай низький рівень участі. Причиною цього стало те, що вузли-валідатори вчасно не встигли здійснити оновлення.

Бен Еджінгтон, який стоїть на чолі оновлення Shanghai, заявив, що навіть попри зменшення кількості учасників, простежувалося його нарощування під час виробництва дійсних блоків. Він вважає, що основним фактором при цьому стало запізнення головних розробників.

Чому оновлення Shanghai настільки важливе для Ethereum?

Зміни в протоколі блокчейну другої цифрової валюти світу — це не просто чергові редагування, а форк, який може прямо вплинути на капіталізацію Ethereum. Він відкриє валідаторам мережі раніше недоступну функцію — виведення монет із Beacon Chain. Простіше кажучи, із цим оновленням блокчейн по-справжньому перейде до алгоритму Proof os Stake. Перші токени для цього були залочені три роки тому.

Стейкінг дає можливість власникам ЕТН отримувати нагороди в той час, як активи блокуються мережею. Після успішного проведення Shanghai користувачі зможуть витрачати зароблені токени, повідомляють на cauvocapital.com відгуки експертів.

Поки що не можна точно відповісти на питання: «Як оновлення позначиться на ціні Ethereum?». Аналітики стверджують, що при реалізації «бичачого» сценарію прайс залишиться на поточних рівнях, а при поверненні до «ведмежого» — спричинить турбулентність і негайно знизить ціну.

Поки що залишається тільки чекати на саму подію і сподіватися, що все пройде успішно.

Джерело: Мінфін
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