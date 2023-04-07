У macOS знайшли whitepaper біткоїна. Навіщо він там

Мінфін - Курси валют України

Встановити
%Бонус від Мінфіну
русский
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація

Змінити мову на русский

7 квітня 2023, 12:03 Читать на русском

У macOS знайшли whitepaper біткоїна. Навіщо він там

У macOS є багато закритих файлів, які не з'являться, якщо користувач не виконає певну функцію. Виявилося, що whitepaper біткоїна можна знайти на будь-якому Mac під керуванням macOS Mojave або новішій ОС. Про це повідомляє Documenting Вitcoin.

У macOS є багато закритих файлів, які не з'являться, якщо користувач не виконає певну функцію.
Фото: pixabay.com

Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Як знайти whitepaper біткоїна на Mac

Щоб відкрити закритий PDF-документ, в якому міститься whitepaper біткоїна, необхідно вписати в додаток «Термінал» наступну команду:

open /System/Library/Image Capture/Devices/VirtualScanner.app/Contents/Resources/simpledoc.pdf

Даний документ є у всіх версіях macOS, починаючи з Mojave (10.14) 2018 року до поточної версії Ventura (13.3).

Реєструйся на Binance, виконай умови та отримай $300

У програмі Image Capture технічний файл біткоїна також використовується як зразок документа для пристрою під назвою Virtual Scanner II, який за замовчуванням або прихований, або встановлений не для всіх користувачів.

Навіщо він там

Після виходу твіта почали обговорювати можливість того, що Apple буде купувати біткоїн або приймати оплату в ньому, але раніше гендиректор Apple Тім Кук на прес-конференції DealBook заявив, що компанія не має намір приймати криптовалюту як засіб оплати для продуктів Apple.

Якщо Apple і надаватиме послуги чи продукти, пов’язані з криптовалютою, то це станеться нескоро. Сам Кук зазначив, що хоча компанія вивчає технології криптовалюти, «це не те, що ми плануємо робити найближчим часом».

При цьому Кук зізнався, що особисто володіє криптовалютою.

«Я думаю, що розумно володіти нею (криптовалютою, — ред.) як частиною диверсифікаційного портфелю. До речі, я нікому не даю порад щодо інвестицій», — сказав голова Apple.

За словами програміста Енді Байо, в Apple звернули увагу на whitepaper біткоїна майже рік тому і помітили його як технічну проблему, але так до цих пор і не виправили.

Він припустив, що PDF-файл міг бути призначений для тестування додатків системи, який забули видалити.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає parseval и 16 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами