У macOS знайшли whitepaper біткоїна. Навіщо він там

У macOS є багато закритих файлів, які не з'являться, якщо користувач не виконає певну функцію. Виявилося, що whitepaper біткоїна можна знайти на будь-якому Mac під керуванням macOS Mojave або новішій ОС. Про це повідомляє Documenting Вitcoin.

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Як знайти whitepaper біткоїна на Mac

Щоб відкрити закритий PDF-документ, в якому міститься whitepaper біткоїна, необхідно вписати в додаток «Термінал» наступну команду:

open /System/Library/Image Capture/Devices/VirtualScanner.app/Contents/Resources/simpledoc.pdf

The #bitcoin whitepaper appears to be hidden in every Apple Mac computer running macOS Catalina or newer.



/System/Library/Image

Capture/Devices/VirtualScanner.app/Contents/Resources/simpledoc.pdf pic.twitter.com/q3imnsBcOt — Documenting ₿itcoin 📄 (@DocumentingBTC) April 5, 2023

Даний документ є у всіх версіях macOS, починаючи з Mojave (10.14) 2018 року до поточної версії Ventura (13.3).

У програмі Image Capture технічний файл біткоїна також використовується як зразок документа для пристрою під назвою Virtual Scanner II, який за замовчуванням або прихований, або встановлений не для всіх користувачів.

Навіщо він там

Після виходу твіта почали обговорювати можливість того, що Apple буде купувати біткоїн або приймати оплату в ньому, але раніше гендиректор Apple Тім Кук на прес-конференції DealBook заявив, що компанія не має намір приймати криптовалюту як засіб оплати для продуктів Apple.

Якщо Apple і надаватиме послуги чи продукти, пов’язані з криптовалютою, то це станеться нескоро. Сам Кук зазначив, що хоча компанія вивчає технології криптовалюти, «це не те, що ми плануємо робити найближчим часом».

При цьому Кук зізнався, що особисто володіє криптовалютою.

«Я думаю, що розумно володіти нею (криптовалютою, — ред.) як частиною диверсифікаційного портфелю. До речі, я нікому не даю порад щодо інвестицій», — сказав голова Apple.

За словами програміста Енді Байо, в Apple звернули увагу на whitepaper біткоїна майже рік тому і помітили його як технічну проблему, але так до цих пор і не виправили.

Він припустив, що PDF-файл міг бути призначений для тестування додатків системи, який забули видалити.