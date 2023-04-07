Зростання корпоративного банкрутства в США, JPMorgan попереджає про ризики початку рецесії: що потрібно знати вранці

Американські акції в основному зросли у четвер

S&P 500 додав 0,4%, високотехнологічний Nasdaq — 0,8%, а індекс Dow Jones практично не змінився.

Попри ознаки уповільнення американської економіки, акції технологічних компаній продемонстрували впевнене зростання у четвер, що дозволило основним фондовим індексам США закритися у зеленій зоні.

Тим часом сьогодні буде опубліковано березневий звіт про зайнятість у США — за цією статистикою уважно стежать інвестори та аналітики.

Зверніть увагу: 7 квітня не торгуються цінні папери з первинним лістингом у США та Гонконгу з нагоди святкування Великої п'ятниці Страсного тижня.

Акції Азії зростають слідом за Волл-стріт

Широкий індекс акцій Азії (за винятком Японії) MSCI AC Asia ex Japan Index виріс сьогодні на 0,3%, японський Nikkei додав 0,1%, південнокорейський Kospi подорожчав приблизно на 1,3%, а китайський Shanghai Composite додав 0,4%.

У США різко зросла кількість заяв про корпоративне банкрутство

За даними S&P Global, у березні в країні було зареєстровано 71 корпоративне банкрутство, що стало найвищим показником із липня 2020 року.

Крім того, за перші три місяці 2023 року про банкрутство оголосили 183 великі американські компанії — це найбільший квартальний показник за останні десять років.

Згідно з дослідженням, найбільше постраждалими цього року були споживчий сектор (23 заявки на банкрутство), за ними йдуть фінанси (14 банкрутств), охорона здоров'я (14 банкрутств) та промисловий сектор (13 банкрутств).

На думку аналітиків, зростання кількості банкрутств є результатом зниження споживчих витрат на тлі високого рівня інфляції, а також швидкого зростання процентних ставок. Більше ніж 20% банкрутств відбулися в компаніях, які виробляють споживчі товари та товари першої необхідності, оскільки обидва ці сектори дуже схильні до впливу високої інфляції.

Банківська криза підвищує ймовірність початку рецесії — JPMorgan

Скорочення кредитування, викликане недавнім крахом Silicon Valley Bank та Signature Bank, збільшує шанси на початок рецесії в США, попередив генеральний директор JPMorgan Джеймі Даймон.

За словами Даймона, для американської економіки попереду загрожують грозові хмари. Крім банківської кризи, це також пов'язано з поточною політикою ФРС щодо відсоткових ставок, високою інфляцією та кризою в Україні.

Citi: відновлення економіки Китаю займе більше часу, ніж очікувалося раніше

Експерти з Citi звернули увагу на те, що Китай повідомив про скромне відновлення економічного зростання за перші два місяці 2023 року, попри те, що країна припинила суворий контроль за COVID-19 ще у грудні минулого року.

Частково це пов'язано з падінням експорту через повільніше зростання економіки США та Європи. Також криза в китайському секторі нерухомості чинить тиск на китайську економіку, вважають у Citi. Тим часом аналітики з Goldman Sachs прогнозують, що рівень дефолтів китайських забудовників становитиме 19% цього року.

У зв'язку з цим, на думку Citi, корпоративні результати китайських компаній за підсумками першого кварталу 2023 будуть слабшими, ніж раніше очікувалося.

Проте стратеги з американського банку очікують, що гонконзький індекс Hang Seng до кінця вересня 2023 року зросте до 24 000 пунктів, що приблизно на 18% вище за поточний рівень, а китайський CSI 300 дійде до позначки 4 500 пунктів (+9% від поточних) значень). У минулому прогнозі Citi передбачалося, що ці значення індекси досягнуть до червня цього року.