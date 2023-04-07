Минулої доби українські захисники ліквідували ще 480 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 177 110 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
480 російських окупантів та 2 танки. Втрати ворога за 6 квітня
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Втрати ворога
- особового складу — близько 177110 (+480) осіб ліквідовано,
- танків — 3633 (+2) од,
- бойових броньованих машин — 7016 (+3) од,
- артилерійських систем — 2722 (+8) од,
- РСЗВ — 533 (+1) од,
- засоби ППО — 281 (+0) од,
- літаків — 306 (+0) од,
- гелікоптерів — 292 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2291 (+4),
- крилаті ракети — 911 (+0),
- кораблі/катери — 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 5587 (+13) од,
- спеціальна техніка — 304 (+2).
Джерело: Мінфін
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