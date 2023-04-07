Євро подешевшало на 10 копійок. Офіційний курс валют

7 квітня європейська валюта подешевшала на 10 копійок. НБУ встановив офіційний курс на рівні 39,91 гривні за євро. Відносно долара національна валюта залишається на тому ж рівні. Про це свідчать дані НБУ.

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Валютний ринок

6 квітня НБУ встановив офіційний курс на рівні 40,01 гривні за євро.

До закриття міжбанку курс долара не змінився у купівлі та продажу. Євро подешевшало на 4 копійки у купівлі та на 3 копійки у продажу.

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