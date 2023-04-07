Валютний прогноз: долар США слабшає після даних щодо ринку праці

Число нових вакансій у США опустилося до мінімального значення з травня 2021 року — 9,9 млн. Раніше сильний ринок праці був основним аргументом ФРС для проведення «жорсткої» грошово-кредитної політики. Якщо тенденція на скорочення вакансій та зростання безробіття продовжиться, регулятор буде змушений переглянути параметри своєї монетарної політики. З цієї причини основні учасники ринку чекають на послаблення долара США. Про це повідомляє аналітик RoboForex Андрій Гойлов.

Графік валютної пари EURUSD, D1.

Продовжується зміцнення EUR щодо USD. У парі EURUSD було сформовано підтримку на позначці 1,0835, а опір — на 1,0974. На даний момент очікується подальше зміцнення EUR до 1,1002. Біля цієї позначки можливе формування нового рівня опору та консолідація ціни.

Графік валютної пари USDCHF, D1.

У валютній парі USDCHF рівень опору змістився на 0,9175, а підтримка — на 0,9054. При закріпленні нижче за відмітку 0,9071 CHF зросте до рівня 0,8977. В іншому випадку USD може зміцнитися до 0,9243.

Графік валютної пари AUDUSD, D1.

У валютній парі AUDUSD новий рівень опору сформовано на позначці 0,6789, а підтримка — на 0,6671. Не виключено, що долар США посилиться до 0,6435. Сигналом для його ослаблення може стати пробою рівня підтримки.

Графік валютної пари USDJPY, D1.

У валютній парі USDJPY позначився ціновий канал із межами 130,56−133,81. На даний момент JPY прагне досягти позначки 129,29. Для цього їй необхідно закріпитись під рівнем 132,28.Інакше єна ослабне до 135,11.

Графік валютної пари GBPUSD, D1.

У валютній парі GBPUSD рівень підтримки тепер розташований на позначці 1,2324. Опір сформовано на 1,2526. На даний момент фунт стерлінгів прагне досягти позначки 1,2607.

Графік валютної пари NZDUSD, D1.

У валютній парі NZDUSD було створено рівень підтримки — 0,6236. На момент написання коментаря опір ще не було сформовано. Долар США опустився до 0,6365, після чого курс NZD почав знижуватись. Ймовірно, новозеландський долар поки що не здатний подолати цю позначку, проте потенціал зростання до 0,6475 зберігається.

Графік валютної пари USDCAD, D1.

У валютній парі USDCAD рівнем опору стала позначка 1,3805. Підтримка сформувалася лише на рівні 1,3410. Причиною такого стрімкого зміцнення CAD стало зростання ціни на нафту. З високою часткою ймовірності USD ослабне до 1,3358. На момент написання коментаря спостерігалося незначне корекційне зростання долара США.