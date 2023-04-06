До закриття міжбанку курс долара не змінився у купівлі та продажу. Євро подешевшало на 4 копійки у купівлі та на 3 копійки у продажу.
Курс валют на вечір 6 квітня: міжбанк, курс в обмінниках та готівковий ринок
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Відкриття 6 квітня
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Закриття 6 квітня
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Зміни
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36,56/36,93
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36,56/36,93
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0/0
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39,87/40,25
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39,83/40,22
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4/3
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,00−37,50 грн. Євро купують за 40,00 грн, а продають за 40,90 грн.
За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 37,40−37,60, євро — 40,55−40,80 грн.
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Джерело: Мінфін
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