Курс валют на вечір 6 квітня: міжбанк, курс в обмінниках та готівковий ринок

До закриття міжбанку курс долара не змінився у купівлі та продажу. Євро подешевшало на 4 копійки у купівлі та на 3 копійки у продажу.

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Валюта Відкриття 6 квітня Закриття 6 квітня Зміни долар 36,56/36,93 36,56/36,93 0/0 євро 39,87/40,25 39,83/40,22 4/3

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,00−37,50 грн. Євро купують за 40,00 грн, а продають за 40,90 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 37,40−37,60, євро — 40,55−40,80 грн.

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