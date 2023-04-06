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6 квітня 2023, 10:01 Читать на русском

Ринки знижуються, автовиробники можуть зіткнутися з надвиробництвом: що потрібно знати вранці

Коротко про головне на міжнародних ринках.

Коротко про головне на міжнародних ринках.
Фото: pixabay.com

Фондові індекси США переважно знизилися в середу

S&P 500 втратив 0,2%, високотехнологічний Nasdaq знизився на 0,5%, а індекс Dow Jones зріс на 0,2%. Все через побоювання з приводу можливого початку рецесії в США цього року. Останні дані підтверджують охолодження економіки.

Тепер інвестори розмірковують про те, чи не була кампанія ФРС щодо підвищення відсоткових ставок надто агресивною, зауважує SeekingAlpha.

Зростання кількості робочих місць у приватному секторі США сповільнилося

За даними ADP, минулого місяця кількість робочих місць у приватному секторі країни зросла лише на 145 тис. порівняно з 261 тис. у лютому. Це також виявилося значно нижчим за прогноз аналітиків у 210 тис.

У середньому щомісяця у першому кварталі 2023 року зростання робочих місць становило 175 тис., що є різким зниженням порівняно із середньомісячним показником у 397 тис. в аналогічному періоді минулого року.

Поточні дані щодо ринку праці — це один із сигналів про те, що економіка США почала швидко сповільнюватися. Роботодавці відмовляються від активного найму, зростання заробітної плати почало знижуватися, зазначили в ADP.

Ринки Азійсько-Тихоокеанського регіону знижуються

Широкий індекс акцій Азії (за винятком Японії) MSCI AC Asia ex Japan Index втратив сьогодні 0,6%, японський Nikkei подешевшав на 1,3%, південнокорейський Kospi впав приблизно на 1%, сінгапурський STI скоротився на 0,5%, а китайський Shanghai Composite та гонконзький Hang Seng знизилися на 0,1%.

Інвестори в Азії також стурбовані зростанням ризиків можливого початку глобальної рецесії цього року.

UBS: автомобільна галузь наближається до надвиробництва

Згідно з дослідженням аналітиків та швейцарського банку, автовиробники можуть зіткнутися з надвиробництвом на тлі нормалізації ланцюжків поставок.

В UBS прогнозують, що цього року світове виробництво автомобілів досягне 85,8 млн од. проти попереднього прогнозу у 81 млн од. Окрім цього, очікується, що запаси автовиробників уперше перевищать допандемічні обсяги, оскільки попит уповільнюється, а вузькі місця у виробництві усуваються.

Проте в UBS очікують, що попит на автомобілі класу люкс залишиться стійким, а такі компанії, як Porsche та Mercedes будуть почуватися краще, ніж решта представників галузі.

Тим часом учора акції найбільших американських автовиробників помітно подешевшали. Серед лідерів падіння:

  • Tesla (-4,12%),
  • General Motors (-2,99%),
  • Ford (-2,67%).
Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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