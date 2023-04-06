Минулої доби українські захисники ліквідували ще 390 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 176 630 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
390 російських окупантів та 2 танки. Втрати ворога за 5 квітня
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Втрати ворога
- особового складу — близько 176630 (+390) осіб ліквідовано,
- танків — 3631 (+2) од,
- бойових броньованих машин — 7013 (+8) од,
- артилерійських систем — 2714 (+7) од,
- РСЗВ — 532 (+0) од,
- засоби ППО — 281 (+1) од,
- літаків — 306 (+0) од,
- гелікоптерів — 292 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2287 (+4),
- крилаті ракети — 911 (+0),
- кораблі/катери — 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 5574 (+1) од,
- спеціальна техніка — 302 (+3).
Джерело: Мінфін
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