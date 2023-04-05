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5 квітня 2023, 18:37 Читать на русском

НБУ анулював ліцензії фінансовій компанії

Національний банк України анулював ТОВ «Пульман фінанс» (ЄДРПОУ 43415557) ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів). Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Національний банк України анулював ТОВ «Пульман фінанс» (ЄДРПОУ 43415557) ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів).
Фото: bank.gov.ua

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Анулювання ліцензій

Нацбанк анулював ліцензії на:

  • надання послуг з факторингу;
  • надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту.

Причина

За словами НБУ, ТОВ «Пульман фінанс» не дотримувалося вимог чинного законодавства, що стало підставою для проведення позапланової інспекційної перевірки цієї фінансової установи.

Однак Нацбанк не зміг провести інспекційну перевірку у зв’язку з відсутністю за місцезнаходженням фінансової компанії осіб, уповноважених представляти інтереси фінансової компанії на час проведення перевірки.

Таке рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 3 квітня 2023 року.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Артем Сабуров
Артем Сабуров
5 квітня 2023, 18:56
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Купить 3 мавика и пару разбитых грузовиков «хлопцям на вийну»,а самим выводить валюту 900 млн в месяц. https://finance.liga.net/amp/ekonomika/novosti/likvidatsiya-shemy-v-igornom-biznese-ostanovila-ottok-valyuty-iz-ukrainy-na-900-mln-v-mesyats
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